نجاح إبلس الباهر

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!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈!

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
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السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته

كيف حالكم يا اعضاء الله الاعزاء

الموضوع الذي سوف نناقشوه مع بعض ظاهر للجميع و انتشرت انتشار واسع

و يكاد يعم على الجميع و هناك من يعلم حجم خطاه لكن يتعمد و هناك من هو يساير المجتمع فقط

و مشكلتنا هيا التبرج و الحال الذي وصل اليه بناتنا اليوم

من هو المسؤول عن هذا ؟

هل الاب و الأخ ؟

ام التقدم و التطور الذي اخذنا مه القشور بدل اللب ؟

ام الحرية الذي نزعمون ؟
 
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