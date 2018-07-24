نجاح إبلس الباهر

السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته

كيف حالكم يا اعضاء الله الاعزاء

الموضوع الذي سوف نناقشوه مع بعض ظاهر للجميع و انتشرت انتشار واسع

و يكاد يعم على الجميع و هناك من يعلم حجم خطاه لكن يتعمد و هناك من هو يساير المجتمع فقط

و مشكلتنا هيا التبرج و الحال الذي وصل اليه بناتنا اليوم

من هو المسؤول عن هذا ؟

هل الاب و الأخ ؟

ام التقدم و التطور الذي اخذنا مه القشور بدل اللب ؟