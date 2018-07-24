نجاح إبلس الباهر

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:: عضو شرفي ::
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السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته
كيف حالكم يا اعضاء الله الاعزاء
الموضوع الذي سوف نناقشوه مع بعض ظاهر للجميع و انتشرت انتشار واسع
و يكاد يعم على الجميع و هناك من يعلم حجم خطاه لكن يتعمد و هناك من هو يساير المجتمع فقط
و مشكلتنا هيا التبرج و الحال الذي وصل اليه بناتنا اليوم
من هو المسؤول عن هذا ؟
هل الاب و الأخ ؟
ام التقدم و التطور الذي اخذنا مه القشور بدل اللب ؟
ام الحرية الذي نزعمون ؟
كيف حالكم يا اعضاء الله الاعزاء
الموضوع الذي سوف نناقشوه مع بعض ظاهر للجميع و انتشرت انتشار واسع
و يكاد يعم على الجميع و هناك من يعلم حجم خطاه لكن يتعمد و هناك من هو يساير المجتمع فقط
و مشكلتنا هيا التبرج و الحال الذي وصل اليه بناتنا اليوم
من هو المسؤول عن هذا ؟
هل الاب و الأخ ؟
ام التقدم و التطور الذي اخذنا مه القشور بدل اللب ؟
ام الحرية الذي نزعمون ؟