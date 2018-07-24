aymenkhaldi
:: عضو منتسِب ::
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اهلا وسهلا عملت اعلان على الفيسبوك ببطاقة انتروباي ووجدتها لاتصلج للاعلانات الممولة كما يقول البعض
المهم تم تعطيل خاصية الاعلان في الحساب الذي قمت بعمل اعلان منه من بطاقة انتروباي
واريد شخص يقوم بعمل اعلان ممول وارسل له رصيد بايبال او ccp وافضل البايبال وهو يقوم بعمل الاعلان ويرجى ان تكون البطاقة ليست انتروباي اي بطاقة صالحة لعمل الاعلانات الممولة
شكرا
المهم تم تعطيل خاصية الاعلان في الحساب الذي قمت بعمل اعلان منه من بطاقة انتروباي
واريد شخص يقوم بعمل اعلان ممول وارسل له رصيد بايبال او ccp وافضل البايبال وهو يقوم بعمل الاعلان ويرجى ان تكون البطاقة ليست انتروباي اي بطاقة صالحة لعمل الاعلانات الممولة
شكرا