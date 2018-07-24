اهلا وسهلا عملت اعلان على الفيسبوك ببطاقة انتروباي ووجدتها لاتصلج للاعلانات الممولة كما يقول البعض

المهم تم تعطيل خاصية الاعلان في الحساب الذي قمت بعمل اعلان منه من بطاقة انتروباي

واريد شخص يقوم بعمل اعلان ممول وارسل له رصيد بايبال او ccp وافضل البايبال وهو يقوم بعمل الاعلان ويرجى ان تكون البطاقة ليست انتروباي اي بطاقة صالحة لعمل الاعلانات الممولة

شكرا