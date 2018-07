مسابقة "أجمل خطّ لمّاوي"

السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم

ومــــلأها بـــــركـــــــة ورحــمة وأمــــــــان

نفتتح اليوم داخل لمتنا الغالية مسابقة بسيطة وجميلة نختبر من خلالها أقلام اللماويين واللماويات

التي تتميّز بالإبداع والتي تعشق الكتابة لنقتطف منها ونختار الأجمل وذلك تحت عنوان

"أجمــــــل خــــــــطّ لمـــــــاوي"

-فكرة المسابقة-

يتم خلال هذا الموضوع اقتراح مجموعة من الاقتباسات بثلاث لغات (العربية والفرنسية والانجليزية)

حتى نسمح للجميع بالمشاركة ونلبي رغبات جميع الأعضاء

ثم على كل عضو اختيار اقتباس من بين الاقتباسات الموضوعة ليقوم بكتابتها على

ورقة مع كتابة اسم المنتدى عليها دون كتابة اسم عضويته، ليتم تصوير الكتابة

وارسالها عبر الخاص لنفتح لاحقا موضوعا منفصلا للتصويت على أجمل خط لماوي

والفائزون بالمراتب الثلاثة الأولى يتحصلون على نقاط شرفية

-الاقتباسات المختارة للمشاركة-

العربية

"تجري الريّاح كما تشتهي سفينتنا

نحن الريّاح ونحن البحر والسفن"

الفرنسية

le premier pas pour avoir ce que vous voulez

c'est d'avoir le courage de quitter ce que

vous ne voulez plus

الانجليزية

we can't continue doing the same things

and expect different results

مدة إرسال المشاركات إلى غاية 30 من شهر جويلية

وتقبل المشاركة باقتباس واحد فقط وأي مشاركة توضع في الردود غير مقبولة

أتمنى أن تنال الفكرة إعجابكم