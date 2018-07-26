أي نوع من الرجال ..سلسلة *هو وهي*

لاريمان

لاريمان

:: نجمة اللمة ::
#1
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#1

اهلا برواد قسم اللمة العام
اود طرح سلسة تتظمن مواضيع اجتماعية
لا تخرج عن الثنائي هو وهي اتمنى ان تنال استحسانكم



أي نوع من الرجال ؟؟


شاءت لهن الأقدار ان يكون زوجات لرجال كسالى
ان صح التعبيرلايتحرك قدر أنملة لكنهم وجدوا أنفسهم
تحت مسمى زوج وأسرة
قد تكون أسرته قد لجأت الى تزويجه كحل أخير
ربما ينصلح حاله ويعمل ...عبثا نجح الحل
والزوجةزجت اليه خوفا من العنوسة ولعلها بعد الزواج تؤثر عليه
ليشد الهمة وبين هذا وذاك لم ينصلح الحال
فلا الزوج تحرك ففيها البركة
ولا الزوجة تخلت عنه وعادت الى اهلها
خوفا من كلام الناس ....اصبري ابنتي
فدوام الحال من المحال
فلم يكن أمام الزوجة خيار الا التحرك لجمع المال
فلا مؤهل لها علمي يذلل الصعاب
ولا هي قادرة على اعالة العيال
لكنها لم تستلم وبدأت تكد وتعمل بين الخياطة
والكسكس والشخشوخة تبيع
ليصبح للعائلة على الاقل دخل يكفيها عناء السؤال
والسؤال
هناك الكثير من هذه العينة لكن
هل مبادرة الزوجة في البحث عن منفذ المال عين العقل؟؟
أم انها لو تركته يدبر راسوا؟
فتحية لمن كانت له نعم الزوجة
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
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الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
مشكلة
و الله موضوعك مشكلة
للأسف الكثير من الرجال أو أشباه الرجال أصبحوا يتكلون على زوجاتهم في جلب المال
و هم طول اليوم في المقاهي
و المؤسف أكثر أنهم أصحاء كالأحصنة لا يريدون العمل و تعودوا على الأتكال
أما الزوجة المكافحة المسكين إيش الحل هل تصبر من اجل أولادها أو تهرب من أجل كرامتها
يعني ورطة صح ورطة أنا شخصيا ماعنديش حل
راح أنتظر مرور باقي الإخوة
 
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