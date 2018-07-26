أي نوع من الرجال ..سلسلة *هو وهي*

اهلا برواد قسم اللمة العام

اود طرح سلسة تتظمن مواضيع اجتماعية

لا تخرج عن الثنائي هو وهي اتمنى ان تنال استحسانكم

أي نوع من الرجال ؟؟

شاءت لهن الأقدار ان يكون زوجات لرجال كسالى