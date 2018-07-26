أي نوع من الرجال ..سلسلة *هو وهي*

اهلا برواد قسم اللمة العام
اود طرح سلسة تتظمن مواضيع اجتماعية
لا تخرج عن الثنائي هو وهي اتمنى ان تنال استحسانكم
أي نوع من الرجال ؟؟
شاءت لهن الأقدار ان يكون زوجات لرجال كسالى
ان صح التعبيرلايتحرك قدر أنملة لكنهم وجدوا أنفسهم
تحت مسمى زوج وأسرة
قد تكون أسرته قد لجأت الى تزويجه كحل أخير
ربما ينصلح حاله ويعمل ...عبثا نجح الحل
والزوجةزجت اليه خوفا من العنوسة ولعلها بعد الزواج تؤثر عليه
ليشد الهمة وبين هذا وذاك لم ينصلح الحال
فلا الزوج تحرك ففيها البركة
ولا الزوجة تخلت عنه وعادت الى اهلها
خوفا من كلام الناس ....اصبري ابنتي
فدوام الحال من المحال
فلم يكن أمام الزوجة خيار الا التحرك لجمع المال
فلا مؤهل لها علمي يذلل الصعاب
ولا هي قادرة على اعالة العيال
لكنها لم تستلم وبدأت تكد وتعمل بين الخياطة
والكسكس والشخشوخة تبيع
ليصبح للعائلة على الاقل دخل يكفيها عناء السؤال
والسؤال
هناك الكثير من هذه العينة لكن
هل مبادرة الزوجة في البحث عن منفذ المال عين العقل؟؟
أم انها لو تركته يدبر راسوا؟
فتحية لمن كانت له نعم الزوجة