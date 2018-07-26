وصفة صحية باذنجان مشوي



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم ان شاءالله الجميع بخير

جبتلكم اليوم وصفة صحية لذيذة أتمنى تنال اعجابكم

خاصة للأشخاص اللي يضرهم الكولون وتضرهم المعدة

ولي ميحبوش البيضنجال /ن أو الدنجال في بعض المناطق

خاصة أنو أثناء قليه يهز بزاف زيت وبالتالي يكون غير صحي

وباه يولي صحي لازم طريقة الطهي تتغير



الوصفة والطريقة :

حبة بيضنجال نغسلها ونقطها طوليا رقيقة على شكل شرائح

في سنيوة نحط ورق الزبدة والبيضنجال ندهنو بالقليل من زيت الزيتون

واضعه في الفرن ينضج على نار هادئة

أحضر صلصة فيها :بصل وثوم ملح كمون والقليل من القرفة

وحبتين طماطم واتركها تنضج على نار هادئة دون اضافة الزيت