وصفة صحية باذنجان مشوي

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم ان شاءالله الجميع بخير
:)

جبتلكم اليوم وصفة صحية لذيذة أتمنى تنال اعجابكم

خاصة للأشخاص اللي يضرهم الكولون وتضرهم المعدة
ولي ميحبوش البيضنجال /ن أو الدنجال في بعض المناطق
خاصة أنو أثناء قليه يهز بزاف زيت وبالتالي يكون غير صحي
وباه يولي صحي لازم طريقة الطهي تتغير

الوصفة والطريقة :

حبة بيضنجال نغسلها ونقطها طوليا رقيقة على شكل شرائح
في سنيوة نحط ورق الزبدة والبيضنجال ندهنو بالقليل من زيت الزيتون
واضعه في الفرن ينضج على نار هادئة
أحضر صلصة فيها :بصل وثوم ملح كمون والقليل من القرفة
وحبتين طماطم واتركها تنضج على نار هادئة دون اضافة الزيت

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زوج حبات فرماج ندهن بيهم البيضنجال

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ثم اضيف الصوص طوماط فوقها

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صدقوني طعمها رهيب

بالصحة والعافية


 
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