عامل الناس بطيب ترى الدنيا تدور؟...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عآمل آلنآس بطيب ترى آلدنيآ تدور,؟

آزرع في قلوب آلبشر يآأبن آدم بــــذور

وآجني من جنبآب آلقلوب ورود وزهـور



وآسقي بعطر آلمحبه بزلآل آلود زهـــور

حتى بذور آلمحبه للنآس تصير أشجـــآر



وخلي من تحتك يرميك بحجر,,, مقهـــور

وآنت ترمي لهم من فوقهم حلو,آلأثــمآر



وعمر آلشر مآبنى للنآس ملك,,,وقصــور

ولكن آلخير لقلوب آلشر ضوى,, آنــــوآر



ونور آلخير شعشع للميت ظلم,,, آلقبـــور

وشر آلأعمآل ,, تحمل للحي إثم وزور



وخفيف آلوزر يمشي على آلصرآط مــرور

وثقيل آلحمل بآلوزر تحته لضى ,, ونــــآر



عآمل الناس بآلطيب ترى الدنيا ,, تـــدور

آليوم لك .. وبكره عليك يكون آلمــــدآر



عآيشت آلبشر منهم بلحظة غضب يثـــور

ومنهم يكتم غيظه لو رميته بسهم غـــدآر



وتلقى فيهم من يضحك بفعلته مســـرور

وتشوف من يبكي من آلندم ,,, بنكـــسآر



لآ تمرح فوق آلأرض , مختآل ومغــــرور

ولآ تصعر خدك للنآس وكأنك جبــــآر



قبلك فرعون أستعلى وكان بنفسه فخــور

وآرسل آلله موسى ولحق لجبـروته آلعـــآر



لآ تآخذ تعب غيرك وتستغل ضعيف مجبـــور

ترى ربك فوق آلسمآوآت منتقم جبــــــآر



شوف آلسمآ فوقك فيهآ مزن وفلك يـــدور

وفوق عنآن آلسمآ تلقى سحب وآمطــــآر



ولآ تبخل لو طرق بآبك ...مسكين عبــــور

ولآ تسرف لو كنت تغرف من نهر جـــــآر



ولآ تظلم لو كنت تمسك بزمآم آلأمـــــور

ودعآء آلمظلوم للرب مآفي حجـوب وآستآر



رب آلكون يسمع دبـيب آلنمل في الجحــور

ويرزق آلحوت بوسط آلمحيط ,, وآلبحـــآر



آلله يعلم .. كل سـراير وخفآيآ.. آلصــــدور

هو آلسميع وآلبصير وهو .. عليم بآلأســـرآر