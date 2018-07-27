انتبااااااااه اخوانى اخواتى الاعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهتم الاعتماد اختيبصح شوفي أختي الكريمة بما أنك جديدة في اللمة مازلتي ماتعرفيشمليح القوانين، وقسم واش راك تهدر كي تحبي تحطي فيه موضوعلازم يكون ظاهرة معينة حابة تطرحيها فيه، ويكون الموضوع شوي طويلباه الناس تتفاعل وكي تقرا الموضوع تلقاه متكامليعني الموضوع مايكونش عبارة عن سؤال وفقط يعني تتوسعي فيه شوياذن المرة الجاية حاولي عزيزتي التوسع في مواضيعك ولتحدث بأريحيةوبالتوفيق ان شاء الله، أما فيما يخص موضوعك فأكيد المصالح طغت على مجتمعنافيك مصلحة الناس تحبك وتلجأ ليك مافيكش ماعندهم ما يديرو بيكبصح كيما يقولك مول التاج ويحتاج يجي يوم يحتاجك لي عمرك ماتوقعتو يحتاجكوالدليل موضوعك هادا انسان عمرو لا راسك لكن يجي نهار وين يحتاجكشكرا حبيبتي على الموضوع وبالتوفيق في بقية المواضيعتحياتي​