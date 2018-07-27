انتبااااااااه اخوانى اخواتى الاعزاء

N

Nounous nina

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
34
الإعجابات
45
النقاط
3
العمر
23
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
كون مثلا تعيط لشخص معين ....وتكون صح مسحقو في امر مهم جدااااجداااااا....وميريبونديش عليك حتى بميساج "وتكون عارف انوو مكالماتك ووراسايلك راها توصلوو".... وروحو ياليام ورواحوو ياليام ووحدوو يعيطلك ......علاه في ميزكم يعيط!!!!!!!!! خاطر محتاجك هو تانى .....

السؤال المطروح دووك خاوتى هاد المخلوق مش يستاهل كف مثلا !!!!!!!

😈...........😕.............😕
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,315
الإعجابات
46,775
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم الاعتماد اختي
بصح شوفي أختي الكريمة بما أنك جديدة في اللمة مازلتي ماتعرفيش
مليح القوانين، وقسم واش راك تهدر كي تحبي تحطي فيه موضوع
لازم يكون ظاهرة معينة حابة تطرحيها فيه، ويكون الموضوع شوي طويل
باه الناس تتفاعل وكي تقرا الموضوع تلقاه متكامل
يعني الموضوع مايكونش عبارة عن سؤال وفقط يعني تتوسعي فيه شوي
اذن المرة الجاية حاولي عزيزتي التوسع في مواضيعك ولتحدث بأريحية
وبالتوفيق ان شاء الله :)، أما فيما يخص موضوعك فأكيد المصالح طغت على مجتمعنا
فيك مصلحة الناس تحبك وتلجأ ليك مافيكش ماعندهم ما يديرو بيك
بصح كيما يقولك مول التاج ويحتاج يجي يوم يحتاجك لي عمرك ماتوقعتو يحتاجك
والدليل موضوعك هادا انسان عمرو لا راسك لكن يجي نهار وين يحتاجك
شكرا حبيبتي على الموضوع وبالتوفيق في بقية المواضيع
تحياتي​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#3
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,315
الإعجابات
46,775
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#3
تذكرت حاجة كلما يكون موضوعك منسق وجميل
ومتوسع ويحكي على ظاهرة نادرة
تدي ختم تميّز يعني موضوعك يكون مميّز من بين المواضيع
المطروحة في واش راك تهدر
بالتوفيق :)
 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#4
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,967
الإعجابات
3,205
النقاط
871
الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#4
نرد عليه ونتكسل فالهدرة:ROFLMAO::ROFLMAO:
هههه امزح معليش انا احسن منه ونساعده بالاضافة لذلك
لوجه الله.لانه انا بهاذ الفعل راه نلقى لي يساعدني في المستقبل
ليس شرط هو ..كما قلتي ممكن قاع متلقايهش
بصح ربي يعوضك ويوقفلك ناس الخيرفي طريقك
تقبلي مروري حنونة
 
C

choayb1987

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#5
إنضم
4 ماي 2018
المشاركات
924
الإعجابات
707
النقاط
471
الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
#5
عادي اختي انا اجيبه واساعده دون مشكل لاني لا اعرف ربما لديه مشاكل او ظرف خاص في ذلك الوقت
 
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