انتبااااااااه اخوانى اخواتى الاعزاء

Nounous nina
:: عضو منتسِب ::
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- 27 جويلية 2018
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كون مثلا تعيط لشخص معين ....وتكون صح مسحقو في امر مهم جدااااجداااااا....وميريبونديش عليك حتى بميساج "وتكون عارف انوو مكالماتك ووراسايلك راها توصلوو".... وروحو ياليام ورواحوو ياليام ووحدوو يعيطلك ......علاه في ميزكم يعيط!!!!!!!!! خاطر محتاجك هو تانى .....
السؤال المطروح دووك خاوتى هاد المخلوق مش يستاهل كف مثلا !!!!!!!
😈...........😕.............😕
السؤال المطروح دووك خاوتى هاد المخلوق مش يستاهل كف مثلا !!!!!!!
😈...........😕.............😕