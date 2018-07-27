مشاركة في مسابقة الزوجة المثالية



بسم الله الرحمن الرحيم

إلى زوجي الغالي:



هاهي الأحرف تهرب مجددا إذا ماسمعت ذكر اسمك... أو شمت ريحك

هربت فلم أجد منها غير القليل

فما سيقال عنك غير القليل



أنت الهناء والدواء والهواء الذي أتنفسه

وأنت الحب والهيام والغرام الذي أعشقه

أحببتك حبا فزادني حب التملك والتسلط

فأنا أغار حتى من ضحكة يراها غيري

فهي لي

أنت والله نبض عميق نبض في قلبي، فلا يتوقف إلا إذا توقف القلب عن الحياة

آسفة

آسفة والله على كل لحظة غضبت علي فأنت لا تستحق

وعار علي أن أهديك شوكا وخلف يديك باقة من الورود

أنت الأمان وبهجة قلبي

حفظك الله لي ولأولادنا دوما

وجمعنا وإياه في جنة الخلد والنعيم

آآمين

آآمين

آآمين

-مشاركة بسيطة^_^ ​