مشاركة في مسابقة الزوجة المثالية

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دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
منتدى القصص والروايات
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
#1
إنضم
30 نوفمبر 2014
المشاركات
3,089
الإعجابات
7,363
النقاط
641
الجنس
أنثى
#1

بسم الله الرحمن الرحيم
إلى زوجي الغالي:

هاهي الأحرف تهرب مجددا إذا ماسمعت ذكر اسمك... أو شمت ريحك
هربت فلم أجد منها غير القليل
فما سيقال عنك غير القليل

أنت الهناء والدواء والهواء الذي أتنفسه
وأنت الحب والهيام والغرام الذي أعشقه
أحببتك حبا فزادني حب التملك والتسلط
فأنا أغار حتى من ضحكة يراها غيري
فهي لي
أنت والله نبض عميق نبض في قلبي، فلا يتوقف إلا إذا توقف القلب عن الحياة
آسفة
آسفة والله على كل لحظة غضبت علي فأنت لا تستحق
وعار علي أن أهديك شوكا وخلف يديك باقة من الورود
أنت الأمان وبهجة قلبي
حفظك الله لي ولأولادنا دوما
وجمعنا وإياه في جنة الخلد والنعيم
آآمين
آآمين
آآمين
-مشاركة بسيطة^_^
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,303
الإعجابات
46,727
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله وتبارك الرحمان والله يبارك
على هذه الكلمات الدافئة والراقية
والصادرة من قلب دافىء ومحبّ ووفيّ
أدام الله المحبة والمودّة والرحمة والهناء
بينكِ وبين زوجكِ حبيبتي دعاء
وملأ أيامكما سعادة وراحة وأمان
بالتوفيق عزيزتي
تحياتي​
 
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