تحميــــــــــــــــــل الكتــــــــــــــــــــــــــاب

كتاب: توليد القدرة الكهربائية من الطاقة الشمسية أنظمة الطاقة الفولتضوئية.تأليف: ستيفان كراوتر.ترجمة: عبد الباسط علي صالح كرمان.يقدم الكتاب موازنة تحليلية دقيقة لطاقة النظم الفولتضوئية من حيث الإنتاج و التشغيل و الإدامة و عمليات التدوير و تحويل الطاقة بالإضافة إلى تقييم الأداء، و دور الأنواع الحديثة منها في تخفيض الكلفة و تقليص إنبعاثات غازات الدفيئة.يعد الكتاب بما يوفره من قيمة معرفية فضلاً عن الأمثلة و الجداول و الأشكال التوضيحية، من المراجع العلمية المساعدة لطلاب و مختصي علم هندسة الطاقة و تحويلاتها.