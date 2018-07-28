rachid tlm
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كتاب: توليد القدرة الكهربائية من الطاقة الشمسية أنظمة الطاقة الفولتضوئية.
تأليف: ستيفان كراوتر.
ترجمة: عبد الباسط علي صالح كرمان.
تحميــــــــــــــــــل الكتــــــــــــــــــــــــــاب
يقدم الكتاب موازنة تحليلية دقيقة لطاقة النظم الفولتضوئية من حيث الإنتاج و التشغيل و الإدامة و عمليات التدوير و تحويل الطاقة بالإضافة إلى تقييم الأداء، و دور الأنواع الحديثة منها في تخفيض الكلفة و تقليص إنبعاثات غازات الدفيئة.
يعد الكتاب بما يوفره من قيمة معرفية فضلاً عن الأمثلة و الجداول و الأشكال التوضيحية، من المراجع العلمية المساعدة لطلاب و مختصي علم هندسة الطاقة و تحويلاتها.
- ستيفان ك. و. كراوتر: بروفيسور الطاقات المتجددة وهندسة تحولات القدرة الكهربائية في الجامعة التكنولوجية ـ ميونيخ، وحائز على جائزة برلين للطاقة الشمسية لعام 1996 ، وعلى الجائزة الخضراء «الأميركية» لعام 2006 .
- عبد الباسط علي صالح كرمان: دكتوراه في الفلسفة من جامعة تكساس ـ دالاس
( 1995 )، أستاذ مشارك في قسم الفيزياء ـ كلية العلوم، جامعة صنعاء.