كتاب توليد القدرة الكهربائية من الطاقة الشمسية

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rachid tlm

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كتاب: توليد القدرة الكهربائية من الطاقة الشمسية أنظمة الطاقة الفولتضوئية.
تأليف: ستيفان كراوتر.
ترجمة: عبد الباسط علي صالح كرمان.


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تحميــــــــــــــــــل الكتــــــــــــــــــــــــــاب

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يقدم الكتاب موازنة تحليلية دقيقة لطاقة النظم الفولتضوئية من حيث الإنتاج و التشغيل و الإدامة و عمليات التدوير و تحويل الطاقة بالإضافة إلى تقييم الأداء، و دور الأنواع الحديثة منها في تخفيض الكلفة و تقليص إنبعاثات غازات الدفيئة.
يعد الكتاب بما يوفره من قيمة معرفية فضلاً عن الأمثلة و الجداول و الأشكال التوضيحية، من المراجع العلمية المساعدة لطلاب و مختصي علم هندسة الطاقة و تحويلاتها.




  • ستيفان ك. و. كراوتر: بروفيسور الطاقات المتجددة وهندسة تحولات القدرة الكهربائية في الجامعة التكنولوجية ـ ميونيخ، وحائز على جائزة برلين للطاقة الشمسية لعام 1996 ، وعلى الجائزة الخضراء «الأميركية» لعام 2006 .
  • عبد الباسط علي صالح كرمان: دكتوراه في الفلسفة من جامعة تكساس ـ دالاس


( 1995 )، أستاذ مشارك في قسم الفيزياء ـ كلية العلوم، جامعة صنعاء.

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