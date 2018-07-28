السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبارك الله فيك حبيبتي لاريمان على هذا الوصف الجميلوالذي يظهر حبّك واعتزازك بمدينتك ومنطقتكوأنا أكيد ابنة الشرق وأعشق الشرقولكن الجزائر بلد الجمال والخيرات بحيث كل منطقة من مناطقهاإلا وتحمل سحرًا خلّاب، سواء في شرقها أو غربها أو شمالها أو جنوبهاصحاري وتلال وجبال وبحار، الجزائر كلها لؤلؤة تبهرك بكل أماكنهابحيث من يسكن في الشرق ينبهر بالغرب ومن يسكن في الغرب ينبهر بالجنوبومن يسكن في الجنوب ينبهر بالشمال ومن يسكن في الشمال ينبهر بالشرقوهكذا كل منطقة تُنسيك في سابقتها، فبلدنا يحتاج للاعتناء فقط واستغلال خيراتهاوسيصبح افضل من تركيا وماليزياشكرا على الموضوع يا ابنة الشرقتحياتي​