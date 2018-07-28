سحر الشرق

لاريمان

لاريمان

:: نجمة اللمة ::
#1
إنضم
20 ماي 2016
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سحر الشرق كلمة كلما سمعتها
تترك بعض الأثر في داخلي
لكنه فعلا شرق ساحر ...أسقطته
على منطقتي:love:
فهو شرق امتزج بين الأصالة الأمازيغية
والعربية بين كل مدينة وأخرى
تختلف اللهجة وتتنوع العادات والتقاليد وان كانت كلها تصب في بوتقة الجزائر الأم
ناهيك عن سحر موقعها الجغرافي
بين الساحل.. أين تحتضنك زرقة البحر الى الهضاب العليا... لتجد نفسك
تطل على سلسلة الاوراس
الاشم وبين كل تلك المناظر الطبيعية الساحرة تتخللها ولايات في غاية الروعة بمميزات عمرانية وطبيعية تقول لزاءرها اين انت ؟لن أذكرها لانها كثيرة
سؤالي
*هل سبق لكم وان زرتم الشرق
*أي منطقة زرتم؟
*ماهو انطباعكم؟

أبناء الشرق الست محقة في وصفي;)
دمتم سالمين
 
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Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
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الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#2
صراحة لم ازر قط ولاية من الشرق
لكن تقريبا كل الولايات الغربية زرتها وكلها روعة في جمالها الطبيعي وشوارعها العتيقة
والحديثة..اسواقها المميزة....
 
لاريمان

لاريمان

:: نجمة اللمة ::
#3
إنضم
20 ماي 2016
المشاركات
1,612
الإعجابات
3,325
النقاط
121
الجنس
أنثى
#3
قال Queen Fati:
صراحة لم ازر قط ولاية من الشرق
لكن تقريبا كل الولايات الغربية زرتها وكلها روعة في جمالها الطبيعي وشوارعها العتيقة
والحديثة..اسواقها المميزة....
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أهلا اختي queen
نتمنى تزوريها يوما ما
لاريب في جمال الغرب
تشرفت بمعرفته اختي
شكرا لمرورك الجميل بالموضوع
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#5
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك حبيبتي لاريمان على هذا الوصف الجميل
والذي يظهر حبّك واعتزازك بمدينتك ومنطقتك
وأنا أكيد ابنة الشرق وأعشق الشرق
ولكن الجزائر بلد الجمال والخيرات بحيث كل منطقة من مناطقها
إلا وتحمل سحرًا خلّاب، سواء في شرقها أو غربها أو شمالها أو جنوبها
صحاري وتلال وجبال وبحار، الجزائر كلها لؤلؤة تبهرك بكل أماكنها
بحيث من يسكن في الشرق ينبهر بالغرب ومن يسكن في الغرب ينبهر بالجنوب
ومن يسكن في الجنوب ينبهر بالشمال ومن يسكن في الشمال ينبهر بالشرق
وهكذا كل منطقة تُنسيك في سابقتها، فبلدنا يحتاج للاعتناء فقط واستغلال خيراتها
وسيصبح افضل من تركيا وماليزيا
شكرا على الموضوع يا ابنة الشرق ;)
تحياتي​
 
لاريمان

لاريمان

:: نجمة اللمة ::
#6
إنضم
20 ماي 2016
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
121
الجنس
أنثى
#6
قال البحر الهادي:
صحيح مايقال عن الشرق
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أهلا أخي
من كلامك يبدو أنك زرته لو تتفضل وتقول لنا الولاية أو المنطقة التي زرتها؟
اشكر مرورك الجميل وانطباعك الاجمل عن منطقة الشرق بالموضوع
 
لاريمان

لاريمان

:: نجمة اللمة ::
#7
إنضم
20 ماي 2016
المشاركات
1,612
الإعجابات
3,325
النقاط
121
الجنس
أنثى
#7
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك حبيبتي لاريمان على هذا الوصف الجميل
والذي يظهر حبّك واعتزازك بمدينتك ومنطقتك
وأنا أكيد ابنة الشرق وأعشق الشرق
ولكن الجزائر بلد الجمال والخيرات بحيث كل منطقة من مناطقها
إلا وتحمل سحرًا خلّاب، سواء في شرقها أو غربها أو شمالها أو جنوبها
صحاري وتلال وجبال وبحار، الجزائر كلها لؤلؤة تبهرك بكل أماكنها
بحيث من يسكن في الشرق ينبهر بالغرب ومن يسكن في الغرب ينبهر بالجنوب
ومن يسكن في الجنوب ينبهر بالشمال ومن يسكن في الشمال ينبهر بالشرق
وهكذا كل منطقة تُنسيك في سابقتها، فبلدنا يحتاج للاعتناء فقط واستغلال خيراتها
وسيصبح افضل من تركيا وماليزيا
شكرا على الموضوع يا ابنة الشرق ;)
تحياتي​
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مبارك عليك الترقية اختي مزيد من النجاحات مستقبلا أتمناها لك
هههه لا اكيد اختي بلادنا جميلة باقطابها الأربعة لكنه مجرد موضوع حبيت أثير حفيظة الاقلام ليس إلا لتدخل وتكتب وكل واحد يرى منطقته جميلة
عن نفسي أحب زيارة الغرب والجنوب كثيرا
اشكر مرورك الجميل دوما بالموضوع
 
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