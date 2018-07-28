السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سحر الشرق كلمة كلما سمعتها
تترك بعض الأثر في داخلي
لكنه فعلا شرق ساحر ...أسقطته
على منطقتي
فهو شرق امتزج بين الأصالة الأمازيغية
والعربية بين كل مدينة وأخرى
تختلف اللهجة وتتنوع العادات والتقاليد وان كانت كلها تصب في بوتقة الجزائر الأم
ناهيك عن سحر موقعها الجغرافي
بين الساحل.. أين تحتضنك زرقة البحر الى الهضاب العليا... لتجد نفسك
تطل على سلسلة الاوراس
الاشم وبين كل تلك المناظر الطبيعية الساحرة تتخللها ولايات في غاية الروعة بمميزات عمرانية وطبيعية تقول لزاءرها اين انت ؟لن أذكرها لانها كثيرة
سؤالي
*هل سبق لكم وان زرتم الشرق
*أي منطقة زرتم؟
*ماهو انطباعكم؟
أبناء الشرق الست محقة في وصفي
دمتم سالمين
سحر الشرق كلمة كلما سمعتها
تترك بعض الأثر في داخلي
لكنه فعلا شرق ساحر ...أسقطته
على منطقتي
فهو شرق امتزج بين الأصالة الأمازيغية
والعربية بين كل مدينة وأخرى
تختلف اللهجة وتتنوع العادات والتقاليد وان كانت كلها تصب في بوتقة الجزائر الأم
ناهيك عن سحر موقعها الجغرافي
بين الساحل.. أين تحتضنك زرقة البحر الى الهضاب العليا... لتجد نفسك
تطل على سلسلة الاوراس
الاشم وبين كل تلك المناظر الطبيعية الساحرة تتخللها ولايات في غاية الروعة بمميزات عمرانية وطبيعية تقول لزاءرها اين انت ؟لن أذكرها لانها كثيرة
سؤالي
*هل سبق لكم وان زرتم الشرق
*أي منطقة زرتم؟
*ماهو انطباعكم؟
أبناء الشرق الست محقة في وصفي
دمتم سالمين
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