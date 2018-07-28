استجمع مدونتي من الشتات

Queen Fati
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اهاذا هو وقت الجفاء
ام ان صفحة الاحساس لتخفف الامك تمردت.
هل ملت من كلمات الحزن لتظهر الشقاء هل جف نزيفك
ام انها تشرب من عنيونك لتعلن السكر
بل من يداي تجعدت حتى لا تحسن عليها الكتابة والشكوى
قلبي انفطر ولم يعد يميز اهي الورقة والقلم من الاعداء
هل نفسي وروحها فقدت الصواب.لماذا اذن لا احسن التقاط الحروف
ام اني لم اعد اتذوق الالوان
هل الرحيل صنع لنفسه سجادة لاقف فوق هته الالوان
هل بطشت النعم ،لاكل الهموم واتوسد الشقاء،قلمي،ورقتي،هل حان وقت الفراق
،وسادتي وغطائي هل ملئت اهات من ليل الجفاء ...ماعساي افعل سوى الجنون،اجري خلفه تارة ويلحقني تارة،اارمي رفاقي؟
ااتمرد كما فعلت؟ فالكتابة تلومني والليل يبكي معي،
هل الدموع تكفي ياترى،لتغسل جروحي ،لتنظف جدران قلبي،و تسقي ازهار الفؤاد،هل يا ترى تكفي لتروي بساتين الروح
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