استجمع مدونتي من الشتات

Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,959
الإعجابات
3,192
النقاط
871
الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#1

اهاذا هو وقت الجفاء
ام ان صفحة الاحساس لتخفف الامك تمردت.
هل ملت من كلمات الحزن لتظهر الشقاء هل جف نزيفك
ام انها تشرب من عنيونك لتعلن السكر
بل من يداي تجعدت حتى لا تحسن عليها الكتابة والشكوى
قلبي انفطر ولم يعد يميز اهي الورقة والقلم من الاعداء
هل نفسي وروحها فقدت الصواب.لماذا اذن لا احسن التقاط الحروف
ام اني لم اعد اتذوق الالوان
هل الرحيل صنع لنفسه سجادة لاقف فوق هته الالوان
هل بطشت النعم ،لاكل الهموم واتوسد الشقاء،قلمي،ورقتي،هل حان وقت الفراق
،وسادتي وغطائي هل ملئت اهات من ليل الجفاء ...ماعساي افعل سوى الجنون،اجري خلفه تارة ويلحقني تارة،اارمي رفاقي؟
ااتمرد كما فعلت؟ فالكتابة تلومني والليل يبكي معي،
هل الدموع تكفي ياترى،لتغسل جروحي ،لتنظف جدران قلبي،و تسقي ازهار الفؤاد،هل يا ترى تكفي لتروي بساتين الروح
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Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,959
الإعجابات
3,192
النقاط
871
الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#2
كلماتي قبل الرحيل
:coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee:

ذاهبة لعلى اصادف الابتسامة التي فقدتها منذ ازل
ابتسامة غابت لتترك وحش الحزن يتملكني
يغزوني ويرعبني ليجعل مني اميرة للظلام
افكار اوجعت وجداني وببرود القلب تهلكني
رحلة قد تدوم السنين ...الى بعد الممات ربما
ربما نهاية وجودي ستفدي احزاني
مستحيل ان تكون دون ثمن..انا لذلك مدركة تمام الادراك

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اعذروني أذا اورعت نفوسكم كلماتي لكن لم اشا ان احتفظ بها لذاتي
تعودت احتضان للمة لكلماتي
لكن قبل ان اطوي كلماتي
وقبل ان أوظب عباراتي ساعترف
ساعترف لبتلات الزهرة
ساعترف للؤلؤات التاج
ساعترف لفراشات الربيع
اعضاء اللمة الكرام
حجرة اضاءت يوما في ليلة ماطرة

بدموع القهر والانهيار
وانا في طريقي الى عالم الافتراض
لاجد بها اطيب المضيف
اأهنأ العيش في دفئ الامل
لذا قررت ان لا اتخلى عن مفتاح هاذ البيت
لعلى اعود يوما بعد اقتناء المنشود من حياتي

والشفاء من داء الروح
دمتم في رعاية الرحمان

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Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#3
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,959
الإعجابات
3,192
النقاط
871
الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#3
لم ات لتقديم شعر او كلام ملون بل لاسكت اوجاع قلبي
:coffee::coffee::coffee::coffee::coffee:
لست ادرى لم البشر يتطاولون مثل السحابات
ليمطروا ربيعي وضحكاتي
بسهام المقت لما الخالق اعطاني
ام ليجسدوا الذئب المتنكر
لي يرمو بي الى قاع الهلاك

لكن يكفي انهم في حضرتي ينحنون
كل كلماتي باتت ذرعا يردعهم
ولست بذالك للمحبين اعني
بل من يستنزفون طيبتي

مع ذالك اصرح و اقول
لا اقصد اني ملاك بل اكبر مخطئة لانني ظللت انسانة بين الذئاب،
لكن ..الا يعلمون انني اخفي تحت غطاء حلمي و وطيب خاطري بركانا يغلى من الاهات
ولو اطلت لدمرت كل الاعادي .
.فتلك راية احملها..للجهاد ام لمعركة انادي ..
.ليفهموها كما شاؤوا لان الاعمال بالنيات
فلي رب يعلم الخافيات

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