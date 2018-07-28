kacimo samy
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 166
- الإعجابات
- 111
- النقاط
- 9
- الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
متوفر 200 دولار بايبال للبيع مقابل CCP
السعر: 1 دولار= 182 دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة يتحملها المشتري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
-اقل مبل للبيع هو 100 دولار
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
-تأكد ان حسابك يستقبل
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
السعر: 1 دولار= 182 دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة يتحملها المشتري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
-اقل مبل للبيع هو 100 دولار
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
-تأكد ان حسابك يستقبل
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
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