عرض بيع 200 دولار بايبال للبيع مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
kacimo samy
المبلغ
200 ( USD )
سعر البيع
182 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
باي بال - PayPal
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
166
الإعجابات
111
النقاط
9
الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#1
متوفر 200 دولار بايبال للبيع مقابل CCP
السعر: 1 دولار= 182 دج

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة يتحملها المشتري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
-اقل مبل للبيع هو 100 دولار
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
-تأكد ان حسابك يستقبل
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
 

المرفقات

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طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
959
الإعجابات
2,488
النقاط
151
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
اي مراسلة اخرى عبر الهاتف او وسائل اخرى تحذير ثاني لمدة سنة
بيع موفق
 
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