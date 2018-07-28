املؤوا الدنيا علما]

'دخل لص في بيت مالك بن دينار رحمه الله فبحث عن شيء يسرقه فلم يجد ثم نظر فإذا بمالك يصلي.

عندما سلّم مالك ونظر إلى اللص فقال :

جئت تسأل عن متاع الدنيا فلم تجد فهل لك في الآخرة من متاع ؟؟ فاستجاب اللص وجلس وهو يتعجب من الرجل !..

فبدأ مالك يعظ فيه حتى بكى وذهبا معاً إلى الصلاة وفي المسجد تعجب الناس من أمرهما : " أكبر عالم مع أكبر لص ... أيعقل هذا ؟؟!! " فسألوا مالكاً فقال لهم : جاء ليسرقنا فسرقنا قلبه.



المصدر:- تاريخ الاسلام للذهبي المجلد الثاني صفحة رقم 144