(يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوايعلمون)...

اميرة المدائن
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) النور-24
.
هل تأملنا هذه الآيه ؟ هل تدبرناها ؟
الموت حق على كل انسان ولا مفر منه
فحاسب نفسك قبل ان تحاسب و انظر ما
سطرته في صحيفة اعمالك من اعمال هل
هذه الاعمال تقربك من الله ام تبعدك ؟
فسيأتي يوم تشهد عليك جميع جوارحك .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) النور-24
.
هل تأملنا هذه الآيه ؟ هل تدبرناها ؟
الموت حق على كل انسان ولا مفر منه
فحاسب نفسك قبل ان تحاسب و انظر ما
سطرته في صحيفة اعمالك من اعمال هل
هذه الاعمال تقربك من الله ام تبعدك ؟
فسيأتي يوم تشهد عليك جميع جوارحك .