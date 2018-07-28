(يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوايعلمون)...

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اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
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Algerie
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أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) النور-24
.
هل تأملنا هذه الآيه ؟ هل تدبرناها ؟
الموت حق على كل انسان ولا مفر منه
فحاسب نفسك قبل ان تحاسب و انظر ما
سطرته في صحيفة اعمالك من اعمال هل
هذه الاعمال تقربك من الله ام تبعدك ؟
فسيأتي يوم تشهد عليك جميع جوارحك .
 
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اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
430
الإعجابات
542
النقاط
21
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#2
إذا مضت عليك لحظات لم تذكر الله فيها ؟ فبادر ، الى إيقاظ قلبك .
ولو ب تسبيحة أو استغفار ، وتعود على هذا ,تجد الخير، فالغفلة داء والذكر دواء وشفاء.
 
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