(يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوايعلمون)...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

( يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ

وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) النور-24

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هل تأملنا هذه الآيه ؟ هل تدبرناها ؟

الموت حق على كل انسان ولا مفر منه

فحاسب نفسك قبل ان تحاسب و انظر ما

سطرته في صحيفة اعمالك من اعمال هل

هذه الاعمال تقربك من الله ام تبعدك ؟

فسيأتي يوم تشهد عليك جميع جوارحك .