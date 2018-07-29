واش يخدم الجزايري في الصيف؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مساء /صباح الخير احباب اللمة الجزائرية



بما انو رانا في فصل الصيف جيت نحكي على وحد الموضوع ايجابي

وهو الناس لي تخدم في فصل الصيف عمل اضافي أو تخدم باه كي تجي وقت لقراية والخدمة يكونو لمو شوي دراهم يحتاجوهم

كيما الطلبة والتلاميذ والرجال والنساء

كل واحد يجري على خبزتو في هاذي الدنيا



والناس تاني لي تشهى ولا لي تخرج تحوس اكيد تحب تاكل وتتمتع والناس تاني لي تشهى ولا لي تخرج تحوس اكيد تحب تاكل وتتمتع



كاين شباب اختارو يشوو المسطورة او المجبار أو الذرة هاذي سبيسيال لناس الشرقاو المجبار أو الذرة



تلقاه داير الجمر ويزهر ويشوي على الهواء الطلق

والناس تحوس وتمشي تعجبها تولي تشري انا عن نفسي نحبها نموت عليها تلقاه داير الجمر ويزهر ويشوي على الهواء الطلقوالناس تحوس وتمشي تعجبها تولي تشري انا عن نفسي نحبها نموت عليها

كاين شباب اختارو يطيبو البوراك

تلقاه فكر بوتاية تاع غاز ونصبة والشغل يخدم البريك والبوراك ويبيع على الهواء الطلق



الارانب وطيور السمان المشوية على الجمر









خاصة الارنب مسكين لاني نحب هاذ الحيوان نحسو محقور

على كل حال الناس لي تحب تاكلهم يقولو عليهم بنان انا منحبهمش الصراحة يغيضوني نحسهم حقروهم وظلم للانسانيةخاصة الارنب مسكين لاني نحب هاذ الحيوان نحسو محقورعلى كل حال الناس لي تحب تاكلهم يقولو عليهم بنان





نحيي هاذ الفئة من الشباب الرجال لي يجيبو خبزتهم بعرق جبينهم من اعمال بسيطة



أنت أخي اللماوي

أنتي اختي اللماوية

حابة نعرف اذا راك تخدم في الصيف مثل هاذ الاعمال ؟

او الصيف تديه عطلة للراحة فقط

ياريت تشاركونا بآراءكم حول الموضوع نحيي هاذ الفئة من الشباب الرجال لي يجيبو خبزتهم بعرق جبينهم من اعمال بسيطةأنت أخي اللماويأنتي اختي اللماويةحابة نعرف اذا راك تخدم في الصيف مثل هاذ الاعمال ؟او الصيف تديه عطلة للراحة فقطياريت تشاركونا بآراءكم حول الموضوع