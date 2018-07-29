وخرجت عهد التميمي

سكون الفجر

سكون الفجر

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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وخرجت عهد التميمي ووالدتها
فيارب يا الله تفرج عن جميع الأسرى وتسعد ذويهم برؤيتهم كما أسعدت اهل عهد بها وبوالدتها يارب العالمين
يارب يا الله حرر فلسطين لاعود اليها واصلي في الاقصى يارب العالمين

"عهد التميمي" تُعانق فلسطين مجددًا.. بعد افراج الاحتلال عنها

لحظة الإفراج عن الاسيرة عهد التميمي مع والدتها من سجون الاحتلال الصهيوني.

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الى الملتقى مع خبر تحرير فلسطين واسراها باذن الله
 
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