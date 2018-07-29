معرفات في كلمات ...ضع بصمتك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فكرة الموضوع جاءت لأنني أود تغيير معرفي بالمنتدى
أي اسم عضويتي فاحترت بين
اختيار الاسم الجديد وبين ترك معرفي لاريمان
لأن هدا الاسم اقترن بمرحلة حاولت تقديم الأفضل لكن يبدو أنني لم أصل الى مستوى معرفة الأعضاء
بهاته الشخصية الافتراضية
لكن مالم يعرفه أحد أن صاحبة هاته العضوية ليست جديدة2016 بالمنتدى بل سجلت باسمي الحقيقي سنة 2013
وبعد غياب رجعت وغيرت اسمي
إلى شتيلا وكنت أنشط واكتب
في منتدى واشراك تهدر
وكانت مواضيعي تثير حفيظة بعض الأعضاء ودائما تفهم مواضيعي بزاوية معينة
قررت بعدها التسجيل بعضوية جديدة واسمي هدا الذي أود أن أضع له النهاية...
أسئلتي
*ماحكاية اسمك مع المنتدى؟
هل سبق لك وان غيرته وهل لديك عضوية بديلة ؟
هل تغيير الاسم مرتبط بمزاج ونفسية العضو؟أم هو مجرد البحث عن التغيير والتجديد؟
أم هناك اسباب أخرى تجعلك تغيره أوتبقي عليه؟
أتمنى موضوعي يجد من يرد عليه
وسكرا
فكرة الموضوع جاءت لأنني أود تغيير معرفي بالمنتدى
أي اسم عضويتي فاحترت بين
اختيار الاسم الجديد وبين ترك معرفي لاريمان
لأن هدا الاسم اقترن بمرحلة حاولت تقديم الأفضل لكن يبدو أنني لم أصل الى مستوى معرفة الأعضاء
بهاته الشخصية الافتراضية
لكن مالم يعرفه أحد أن صاحبة هاته العضوية ليست جديدة2016 بالمنتدى بل سجلت باسمي الحقيقي سنة 2013
وبعد غياب رجعت وغيرت اسمي
إلى شتيلا وكنت أنشط واكتب
في منتدى واشراك تهدر
وكانت مواضيعي تثير حفيظة بعض الأعضاء ودائما تفهم مواضيعي بزاوية معينة
قررت بعدها التسجيل بعضوية جديدة واسمي هدا الذي أود أن أضع له النهاية...
أسئلتي
*ماحكاية اسمك مع المنتدى؟
هل سبق لك وان غيرته وهل لديك عضوية بديلة ؟
هل تغيير الاسم مرتبط بمزاج ونفسية العضو؟أم هو مجرد البحث عن التغيير والتجديد؟
أم هناك اسباب أخرى تجعلك تغيره أوتبقي عليه؟
أتمنى موضوعي يجد من يرد عليه
وسكرا