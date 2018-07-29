معرفات في كلمات ...ضع بصمتك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فكرة الموضوع جاءت لأنني أود تغيير معرفي بالمنتدى

أي اسم عضويتي فاحترت بين

اختيار الاسم الجديد وبين ترك معرفي لاريمان

لأن هدا الاسم اقترن بمرحلة حاولت تقديم الأفضل لكن يبدو أنني لم أصل الى مستوى معرفة الأعضاء

بهاته الشخصية الافتراضية

لكن مالم يعرفه أحد أن صاحبة هاته العضوية ليست جديدة2016 بالمنتدى بل سجلت باسمي الحقيقي سنة 2013

وبعد غياب رجعت وغيرت اسمي

إلى شتيلا وكنت أنشط واكتب