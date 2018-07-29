معرفات في كلمات ...ضع بصمتك

لاريمان

لاريمان

:: نجمة اللمة ::
#1
إنضم
20 ماي 2016
المشاركات
1,614
الإعجابات
3,330
النقاط
121
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فكرة الموضوع جاءت لأنني أود تغيير معرفي بالمنتدى
أي اسم عضويتي فاحترت بين
اختيار الاسم الجديد وبين ترك معرفي لاريمان
لأن هدا الاسم اقترن بمرحلة حاولت تقديم الأفضل لكن يبدو أنني لم أصل الى مستوى معرفة الأعضاء
بهاته الشخصية الافتراضية
لكن مالم يعرفه أحد أن صاحبة هاته العضوية ليست جديدة2016 بالمنتدى بل سجلت باسمي الحقيقي سنة 2013
وبعد غياب رجعت وغيرت اسمي
إلى شتيلا وكنت أنشط واكتب
في منتدى واشراك تهدر
وكانت مواضيعي تثير حفيظة بعض الأعضاء ودائما تفهم مواضيعي بزاوية معينة
قررت بعدها التسجيل بعضوية جديدة واسمي هدا الذي أود أن أضع له النهاية...
أسئلتي
*ماحكاية اسمك مع المنتدى؟
هل سبق لك وان غيرته وهل لديك عضوية بديلة ؟
هل تغيير الاسم مرتبط بمزاج ونفسية العضو؟أم هو مجرد البحث عن التغيير والتجديد؟
أم هناك اسباب أخرى تجعلك تغيره أوتبقي عليه؟
أتمنى موضوعي يجد من يرد عليه
وسكرا


 
يونس قاسم

يونس قاسم

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
1 جويلية 2016
المشاركات
2,975
الإعجابات
11,401
النقاط
441
#2
اولا و قبل كل شيئ لاريمان ماعرفنا عنك و ماشهدنا منك الا خيرا لم تغيير العضوية و الاسم ؟
قال لاريمان:
*ماحكاية اسمك مع المنتدى؟
اسمي حقيقي و هذا اتعبني نوعا ما الافضل ان يكون الاسم دون لقب افضل دون اسم مستعار
هل سبق لك وان غيرته وهل لديك عضوية بديلة ؟
لم اغيره و لا يوجد عضوية اخرى و لا افكر في ذلك (وحدة و تعبتني هه)
هل تغيير الاسم مرتبط بمزاج ونفسية العضو؟أم هو مجرد البحث عن التغيير والتجديد؟
تغيير الاسم و العضوية داخل في كاريزمة الشخص و عقليتو حتى التغيير و التجديد كيما قلتي راه في كاريزمة الشخص
أم هناك اسباب أخرى تجعلك تغيره أوتبقي عليه؟
السبب الوحيد لي ممكن نغير اسمي هو انو يكون مجهول نوعا ما , مايكونش معرف نهائيا
أتمنى موضوعي يجد من يرد عليه
وسكرا
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بارك الله فيك و واصلي بهذا الاسم و العضوية
تحياتي
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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#3
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,167
الإعجابات
19,987
النقاط
1,061
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
اهلا اختي لاريمان
اولا لازم ننوه ان الدخول بعضويتين مخالف لقوانين اللمة اما تغيير اسم العضوية فهو عادي و قانوني

ماحكاية اسمك مع المنتدى؟
اسمي في الاصل هي العضوية التي دخلت بيها في كل المنتديات اللي مريت بيها و حتى في الفضاء الازرق
و هو لقب سماني به احد اصدقائي منذ 1996

هل سبق لك وان غيرته وهل لديك عضوية بديلة ؟
لم اغيره لا في اللمة و لا في غيرها

هل تغيير الاسم مرتبط بمزاج ونفسية العضو؟أم هو مجرد البحث عن التغيير والتجديد؟
لا اعتقد ذالك فنوعية المواضيع و نوعية مشاركة العضو مع مواضيع الاخرين هو الفيصل
 
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