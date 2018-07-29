







...بسم الله الرحمن الرحيم ...هذة الدنيا فانية ...والعمر ينقص كل ثانية ...فماذا اعددت في الايام الخالية ...هل اعددت للجنة غالية ...ام لجهنم تصلى نارا ....حامية ....سوف تحاسب على كل....ثانية ماذا فعلت بها....حياتك بيدك وانت لك القرار....هل ستجعلها ...جنة امــ نار...دعني اكلمك عن اشياء تحلى بها ....الحياة وتلقى بها الله ...بوجه ضاحك مستبشر ...ويفخر بك نبيك صلى الله عليه وسلم ...وتنعم بنعيم الجنة ,,,هل علمت ماهي هذة الاشياء ....حافظ على صلوات الخمس ....اقرأ ماتيسر من القرأن الكريم ...كل يوم ...مد يدا الاحسان لجميع الناس....ولاتطلب شكرا ..من اي احد ..واجعل عملك خالصا لوجه الله ....ولاتنسى النية الصادقة من اعماق قلبك ....كن مسامحا...لجميع الناس وحتى مع من اساء اليك .....واحذر ان لا يتكرر الخطأ مرة ثانية ...وبا المسامحة تتخلص من كل حقد وكره ...واحرص على ماينفعك لانه يرفعك ....واعدت الجنة ..لكل من اتقى ربه ..واعدت لكل من ستر على مسلم ....ومن نفس عن مسلم كربته ....واعدت للفتاة صالحة اتقت ربها ...وصانت شرفها ....ولشاب غض بصره ...واتقى ربه ...وامرأة صبرت على الهم والاذى ...واعدت لرجل صالح عرف هذا الطريق حرام فابتعد عنه ...

فــ ان رضيت الله حقا سوف يرضيك ....فلا تظلم نفسك باتباعك الهوى ........*ــ*