مشاركة في بيت الزوجة المثالية

السلام عليكم

زوجي الغالي يا تاج رأسي جمعنا الخالق عز و جل في بيت واحد و دون معرفة مسبقة فكانت الحيرة و الخوف منك و لكنك كنت نعمى الزوج ،مطيع للخالق و جل و محب لرسوله صلى الله عليه و سلم ،تعلق قلبك بالمسجد أكثر من تعلقك بي .

امازحك دوما و لكن أزن الكلمة قبل خروجها لانها سلاح ذو حدين ،فيك الغيرة الشديدة علي و كاني ساندريلا مع ان العمر مضى و ذلك يزعجني و بعد التفكير يفرحني ،فان تغار أفضل ان تهملنئ .

كل الكلمات الجميلة لن يكون لها معنى مهما كانت راقية اذا لم تكن صادقة ،و لهذا رأيت البساطة أقرب الى التعبير لانها أصدق

شكرا لك لاحترامك و حبك لي مهما كان غضبك و نرفزتك لان معدنك أصيل

و لانك رجل معلق قلبه بالمساجد و طيبتك يعرفها الجميع

أسأل الله ان يحفظك و ينير دربك