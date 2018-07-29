مشاركة في بيت الزوجة المثالية

زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
زوجي الغالي يا تاج رأسي جمعنا الخالق عز و جل في بيت واحد و دون معرفة مسبقة فكانت الحيرة و الخوف منك و لكنك كنت نعمى الزوج ،مطيع للخالق و جل و محب لرسوله صلى الله عليه و سلم ،تعلق قلبك بالمسجد أكثر من تعلقك بي .
امازحك دوما و لكن أزن الكلمة قبل خروجها لانها سلاح ذو حدين ،فيك الغيرة الشديدة علي و كاني ساندريلا مع ان العمر مضى و ذلك يزعجني و بعد التفكير يفرحني ،فان تغار أفضل ان تهملنئ .
كل الكلمات الجميلة لن يكون لها معنى مهما كانت راقية اذا لم تكن صادقة ،و لهذا رأيت البساطة أقرب الى التعبير لانها أصدق
شكرا لك لاحترامك و حبك لي مهما كان غضبك و نرفزتك لان معدنك أصيل
و لانك رجل معلق قلبه بالمساجد و طيبتك يعرفها الجميع
أسأل الله ان يحفظك و ينير دربك
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,322
الإعجابات
46,832
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاءالله وتبارك الرحمان عز وجل
كلمات صغيرة في عددها كبيرة في معانيها
ونابعة من قلب أم دافئ وقلب زوجة وفية
ومحبة لزوجها وشريك حياتها
ربي يدوم المودة والرحمة والهناء بينك وبيك زوجك حبيبتي ويحفظلكم اطفالكم
ويجعلهم ذرية صالحة ويفرحكم بيهم يارب
سررت بقراءة كلماتك لأنها كلمات أم وسيدة عظيمة :)
تحياتي
 
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