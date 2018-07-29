مشاركة في بيت الزوجة المثالية

زاد الرحيل
:: عضو متألق ::
- إنضم
- 14 جوان 2016
- المشاركات
- 4,196
- الإعجابات
- 7,232
- النقاط
- 1,091
- الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
زوجي الغالي يا تاج رأسي جمعنا الخالق عز و جل في بيت واحد و دون معرفة مسبقة فكانت الحيرة و الخوف منك و لكنك كنت نعمى الزوج ،مطيع للخالق و جل و محب لرسوله صلى الله عليه و سلم ،تعلق قلبك بالمسجد أكثر من تعلقك بي .
امازحك دوما و لكن أزن الكلمة قبل خروجها لانها سلاح ذو حدين ،فيك الغيرة الشديدة علي و كاني ساندريلا مع ان العمر مضى و ذلك يزعجني و بعد التفكير يفرحني ،فان تغار أفضل ان تهملنئ .
كل الكلمات الجميلة لن يكون لها معنى مهما كانت راقية اذا لم تكن صادقة ،و لهذا رأيت البساطة أقرب الى التعبير لانها أصدق
شكرا لك لاحترامك و حبك لي مهما كان غضبك و نرفزتك لان معدنك أصيل
و لانك رجل معلق قلبه بالمساجد و طيبتك يعرفها الجميع
أسأل الله ان يحفظك و ينير دربك
زوجي الغالي يا تاج رأسي جمعنا الخالق عز و جل في بيت واحد و دون معرفة مسبقة فكانت الحيرة و الخوف منك و لكنك كنت نعمى الزوج ،مطيع للخالق و جل و محب لرسوله صلى الله عليه و سلم ،تعلق قلبك بالمسجد أكثر من تعلقك بي .
امازحك دوما و لكن أزن الكلمة قبل خروجها لانها سلاح ذو حدين ،فيك الغيرة الشديدة علي و كاني ساندريلا مع ان العمر مضى و ذلك يزعجني و بعد التفكير يفرحني ،فان تغار أفضل ان تهملنئ .
كل الكلمات الجميلة لن يكون لها معنى مهما كانت راقية اذا لم تكن صادقة ،و لهذا رأيت البساطة أقرب الى التعبير لانها أصدق
شكرا لك لاحترامك و حبك لي مهما كان غضبك و نرفزتك لان معدنك أصيل
و لانك رجل معلق قلبه بالمساجد و طيبتك يعرفها الجميع
أسأل الله ان يحفظك و ينير دربك