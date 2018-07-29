Nounous nina
:: عضو منتسِب ::
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********وعدمنى ....
اسمعى رجاءا فقولى هذا لن يعاد...☺
تمعن في كلماتى هاته فعساها تريك مافي خاطرى اليك ..☺
.انظر جيداا حولك هل ترانى .....☺
اجل انى احدثك انت الذي نسيت عنوان بابي ..ّ.🏣🏣🏣🏣🏣
انت الذي غرتك امانيك فرحلت .....😬
اجل اعترف انى وعدت منقبل ....👎
وعدت نفسي ....👎
وعدتها ان لاتتعدى👎 علاقتى بك حدود الحديث وتعدت ....😎😎😎😎
وعدتها ان ابتسم بشكل رفيع دون ان تسمع صوت ضحكاتى فملات الدنيا ضحكاا...😀😀😀
وعدتها بعد مغادرتك ان لاتخطر على بالى حتى ...😢😢
اجل وعدتها ......
وعدتها واخلفت ....😖
نسيت وعدى ومضيت ....😌
ايام مرت على وعدى لنفسي ...☺
تكلمنا للحضات واللحضات اصبحت ساعات والساعات ايام والايام اسابيع فنسيت وعدى ....⌚💓💓💓💓💓💓💓💓👨👧💓💓💓💓💓💓💓
كل اسرارنا كشفناها ..💝💝💝💝💝💝
كل معارفك اصبحو معارفي ...👩👴👵👴👩👨👨
كل اصدقائي اصبحو اصدقائك .....👵👴👩👨👧👵👴
ظننت لوهلة انك الشخص الوحيد في هذه الدنيا الذي يفهمنى ....👦👦👦👦
فكذبت على نفسي ...🙍
لاني نسيت وعدى لهاا ......👎👎👎👎👎
انتقمت منى نفسي فنحازت اليه ....😈
مرت الايام وتذكرت ذلك الوعد ...⌚
وكل ما اردت قوله لك ....👌👌👌👌
فهذا وعد منى مكتوب على. عاتقي لن اخلفه ولو على دمى ...👉👉👉👉👉👉
اجل لن اخلفه ...👉👉👉👉👉
فقد تعلمت الدرس ....💆
والمؤمن لايلدغ من الجحر مرتين ....
فستمع وانصت لوعدى هذا ...
اعدك بانى لن اتذكرك في يوم من الايام ...💔💔💔💔😏😏😎😎
اعدك بانى سوف انسي ضحكاتى معك ذكرياتى معك ايامى معك .....💔💔💔💔💔
اعدك بان جرح قلبي سيشفى ....💖💖💖💖💖😎😎😏😏
ولكن ساترك اثره حتى يبقى يذكرنى بغدرك باجحافك معى ....فلااقع في نفس الخطا مرة اخرى 💞💞💞💞💞 ********** فهذا وعد منى ....**********