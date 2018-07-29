احدثك انت الذي نسيت عنوان بابي ..ّ.🏣🏣🏣🏣🏣

انت الذي غرتك امانيك فرحلت .....😬

اجل اعترف انى وعدت منقبل ....👎

وعدت نفسي ....👎

وعدتها ان لاتتعدى👎 علاقتى بك حدود الحديث وتعدت ....😎😎😎😎

وعدتها ان ابتسم بشكل رفيع دون ان تسمع صوت ضحكاتى فملات الدنيا ضحكاا...😀😀😀

وعدتها بعد مغادرتك ان لاتخطر على بالى حتى ...😢😢

اجل وعدتها ......

وعدتها واخلفت ....😖

نسيت وعدى ومضيت ....😌

ايام مرت على وعدى لنفسي ...☺

تكلمنا للحضات واللحضات اصبحت ساعات والساعات ايام والايام اسابيع فنسيت وعدى ....⌚💓💓💓💓💓💓💓💓👨👧💓💓💓💓💓💓💓

كل اسرارنا كشفناها ..💝💝💝💝💝💝

كل معارفك اصبحو معارفي ...👩👴👵👴👩👨👨

كل اصدقائي اصبحو اصدقائك .....👵👴👩👨👧👵👴

ظننت لوهلة انك الشخص الوحيد في هذه الدنيا الذي يفهمنى ....👦👦👦👦

فكذبت على نفسي ...🙍

لاني نسيت وعدى لهاا ......👎👎👎👎👎

انتقمت منى نفسي فنحازت اليه ....😈

مرت الايام وتذكرت ذلك الوعد ...⌚

وكل ما اردت قوله لك ....👌👌👌👌

فهذا وعد منى مكتوب على. عاتقي لن اخلفه ولو على دمى ...👉👉👉👉👉👉

اجل لن اخلفه ...👉👉👉👉👉

فقد تعلمت الدرس ....💆

والمؤمن لايلدغ من الجحر مرتين ....

فستمع وانصت لوعدى هذا ...

اعدك بانى لن اتذكرك في يوم من الايام ...💔💔💔💔😏😏😎😎

اعدك بانى سوف انسي ضحكاتى معك ذكرياتى معك ايامى معك .....💔💔💔💔💔

اعدك بان جرح قلبي سيشفى ....💖💖💖💖💖😎😎😏😏

ولكن ساترك اثره حتى يبقى يذكرنى بغدرك باجحافك معى ....فلااقع في نفس الخطا مرة اخرى 💞💞💞💞💞 ********** فهذا وعد منى ....**********