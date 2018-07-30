بالفيديو شاهد كيف تسلم السيارة فيرارى لصا حبها

هي شركه صناعة سيارات رياضيه مقرها في مارانيلو في ايطا ليا أسسها إنزو فيراري في عام 1947، وتعتبر العلامة التجارية من قبل الإيطاليين بأنها "الأكثر شهرة في تاريخ السيارات ".وبدأ تاريخ شركة فيراري باسم سكوديريا فيراري، وهو القسم المسؤول عن سباقات السيارات لدى شركة ألفا روميو آنذاك والذي أسسه إنزو فيراري عام 1929.من 166 MM، إينزو فيراري أول سيارة تحمل اسمه، وآخرها La Ferrari، فيراري يثير دائما "سحر لا يقاوم". إينزو فيراري أحب أيضا وصف سيارة فيراري بأنها "مثال للآلية جميلة للرجال الذين لديهم الرغبة في مكافأة أنفسهم، لتحقيق الحلم والتنفس لفترة طويلة في النار حياتهم العاطفة الأحداث ".