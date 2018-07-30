رقصة كيكي وشهرتها عند الجزائرين

سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اخواني اعزاء لماويين نشاله تكونو في صحة تمام

وبدون اطالة اود دخول في صلب موضوع

لأن امر خطير جدا باتباع الى فكر الغربي وتقليده له من اشياء لا معنى لها

رقصة كيكي انشرت موخرا وحدثت ضجة كبيرة سوشل ميديا

كيف بدأت هي ؟ بدأت أغنية لمغني شهير drak حيث كان يغني على صديقته قديمة ثم قام احد ممثل رقص على هذه انغام وكتب تحدي رقص كيكي ومن هنا تنطلق اثارة حيث بدأ ناس بعمل امور مجنونية مثل رقص وسيارة تسير صعود فوق جسر موجود في امريكا ورقص في تلك مرتفعات وكما نعلم شعبنا فقط يقلد فهناك من خاطر بحياته من اجل الشهرة وجلب مشهادات وزيادة متابعين له لكن نسو اخطار هذه رقصة يوجد من فقد ذراعه ويوجد من جرح في رأسه ومن فقد سيارته اثر تركها تسير لوحدها

كنت اشاهد في انستغرام لهذه رقصة فأجد ممثلة مشهورة تقوم بهاته رقصة الى ان تركت سيارتها تسير في شارع حيث اصطدمت بسيار وكانت سيارة ثانية توجد فيها عائلة وفارقت حياة بسبب اتفه امور

وحيث اصحب هاته رقسة منافسة ل لعبة حوت الزرق مما خلفته من قتل وجرح والم

اقول لكم ربي يهدي مجتمعنا الذي سقط في حفرة تخلف وتقليد المغتربين في اتفه امور

و اود ان انهي موضوعي بنكة طريفة وجدتها في انستغرام