رقصة كيكي وشهرتها عند الجزائرين

فاعل الخير

فاعل الخير

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منتدى الترحيب والتهاني
منتدى النكت والطرائف
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#1
إنضم
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في مريخ ^_^
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ذكر
#1
سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخواني اعزاء لماويين نشاله تكونو في صحة تمام
وبدون اطالة اود دخول في صلب موضوع
لأن امر خطير جدا باتباع الى فكر الغربي وتقليده له من اشياء لا معنى لها
رقصة كيكي انشرت موخرا وحدثت ضجة كبيرة سوشل ميديا
كيف بدأت هي ؟ بدأت أغنية لمغني شهير drak حيث كان يغني على صديقته قديمة ثم قام احد ممثل رقص على هذه انغام وكتب تحدي رقص كيكي ومن هنا تنطلق اثارة حيث بدأ ناس بعمل امور مجنونية مثل رقص وسيارة تسير صعود فوق جسر موجود في امريكا ورقص في تلك مرتفعات وكما نعلم شعبنا فقط يقلد فهناك من خاطر بحياته من اجل الشهرة وجلب مشهادات وزيادة متابعين له لكن نسو اخطار هذه رقصة يوجد من فقد ذراعه ويوجد من جرح في رأسه ومن فقد سيارته اثر تركها تسير لوحدها
كنت اشاهد في انستغرام لهذه رقصة فأجد ممثلة مشهورة تقوم بهاته رقصة الى ان تركت سيارتها تسير في شارع حيث اصطدمت بسيار وكانت سيارة ثانية توجد فيها عائلة وفارقت حياة بسبب اتفه امور
وحيث اصحب هاته رقسة منافسة ل لعبة حوت الزرق مما خلفته من قتل وجرح والم
اقول لكم ربي يهدي مجتمعنا الذي سقط في حفرة تخلف وتقليد المغتربين في اتفه امور
و اود ان انهي موضوعي بنكة طريفة وجدتها في انستغرام
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الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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#2
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الجزائر الحبيبة
#2
للاسف يا أخي الغالي الشباب عايش في متاهة كبيييرة
و في فراااغ روحي كبير و أي حاجة راح يقلدها
حتى و لو دخلوا جحر ضب لدخلناه و هذا أعجاز رباني في حديث
المصطفى صلى الله عليه و سلم
« لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ».
 
"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
9 جويلية 2014
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اوساكا..
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أنثى
#3
شعب تبع و قول بع
الفوطو لي حطيتها قستها قدقد خخخ و الله صدعونا بيها راهي لاسقتلي في لساني خخخ
كيما قالهم عمرو مسكون واحد يدير لي بودكاست قالهم نديرلكم تحدي ومن الشباك لرميلك حالي و نتهناو منكم هههههه و الله فكرة يطيشو رواحهم قاع من لي بالكون ههه
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الترحيب والتهاني
منتدى النكت والطرائف
طاقم المرشحين
#4
إنضم
5 مارس 2015
المشاركات
11,629
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18,250
النقاط
2,457
العمر
17
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#4
قال الامين محمد:
للاسف يا أخي الغالي الشباب عايش في متاهة كبيييرة
و في فراااغ روحي كبير و أي حاجة راح يقلدها
حتى و لو دخلوا جحر ضب لدخلناه و هذا أعجاز رباني في حديث
المصطفى صلى الله عليه و سلم
« لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ».
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والله صدقت اخي اي حاجة يدروها لازم تقليد
مشكور على مرورك طيب
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الترحيب والتهاني
منتدى النكت والطرائف
طاقم المرشحين
#5
إنضم
5 مارس 2015
المشاركات
11,629
الإعجابات
18,250
النقاط
2,457
العمر
17
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#5
قال "viola":
شعب تبع و قول بع
الفوطو لي حطيتها قستها قدقد خخخ و الله صدعونا بيها راهي لاسقتلي في لساني خخخ
كيما قالهم عمرو مسكون واحد يدير لي بودكاست قالهم نديرلكم تحدي ومن الشباك لرميلك حالي و نتهناو منكم هههههه و الله فكرة يطيشو رواحهم قاع من لي بالكون ههه
إضغط للتوسيع...
ياودي نجي داخل تلفون نصيبها نروح ميكرو نصيبها مام نخرج حومة نصيبهم يتفرجوها ولي تحير كي نلقاهم يديرو فيها
مشكورة لك اختي يعطيك صحة كي شاركتي رأيك معانا
 
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