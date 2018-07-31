مشاركة في موضوع الزوجة المثالية

و

وقفة صدق

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
8 مارس 2018
المشاركات
60
الإعجابات
95
النقاط
3
العمر
32
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
زوجي الحبيب، صباحك حب وشوق وصدق، أنت تعلم جيدا أني أحبك، لا أدري لماذا الكل يريد مني أن أبغضك ويختلقون لي صفات سيئة فيك لا أراها رغم أنهم أهلك لكن لا أدري لماذا لا يكنون لك الخير رغم طيبة قلبك و سريرتك الصافية، ولكن مع كل هذا و ذاك فأنا بإذن الله لن أتخلى عنك ما حييت فإن تركوك هم فهذا من حسن حظي لتبقى لي وحدي و لأولادي و سأبقى أشاكسك و أعاندك الرأي ونجلس الساعات الطوال مع بعض كما كنا نتبادل النقاشات و سأبقى أكتب لك الشعر وتقرأه ووجهك باسم.
نور العين أحبك حتى لا يبقى للحب أي أثر ،أحبك عدد زخات المطر و أوراق الشجر، وعدد نبضات قلب في صدر.أحبك.
 
زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: عضو متألق ::
#2
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
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7,249
النقاط
1,091
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#2
اأرى أن الحب أعمى يا غاليتي فانت ترين ان زوجك ملاك و قد لا يكون كذلك و الله أعلم و هذا الحب خلق عندك غيرة و هذا من حقك لكن حب الناس له شيئ مهم و دال على طيبته الحقيقية
ربي يحفظكم لبعض و يجعل زوجك محبب للجميع
 
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