مشاركة في موضوع الزوجة المثالية

زوجي الحبيب، صباحك حب وشوق وصدق، أنت تعلم جيدا أني أحبك، لا أدري لماذا الكل يريد مني أن أبغضك ويختلقون لي صفات سيئة فيك لا أراها رغم أنهم أهلك لكن لا أدري لماذا لا يكنون لك الخير رغم طيبة قلبك و سريرتك الصافية، ولكن مع كل هذا و ذاك فأنا بإذن الله لن أتخلى عنك ما حييت فإن تركوك هم فهذا من حسن حظي لتبقى لي وحدي و لأولادي و سأبقى أشاكسك و أعاندك الرأي ونجلس الساعات الطوال مع بعض كما كنا نتبادل النقاشات و سأبقى أكتب لك الشعر وتقرأه ووجهك باسم.

نور العين أحبك حتى لا يبقى للحب أي أثر ،أحبك عدد زخات المطر و أوراق الشجر، وعدد نبضات قلب في صدر.أحبك.