●إسم عضويتي القديم هو... وهذا الجديد●

دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
منتدى القصص والروايات
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
#1
إنضم
30 نوفمبر 2014
المشاركات
3,096
الإعجابات
7,375
النقاط
641
الجنس
أنثى
#1

االحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ،من خلقنا في أحسن تقويم ، وبين لنا ويسر لنا الدين ، فله الحمد والشكر حتى يرضا وبعد الرضا ،ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين :

نظرا لوجود الكثير من الأعضاء هنا يغيرون أسماء عضوياتهم ، أو يغيرون العضويات بنفسها ، هنا قد تختلط علينا بعض الأمور ، فمثلا تفتقد عضو ما وتتسائل أين هو ؟وهو معك ولكن غير الإسم فقط ، وهذا ماحدث معي عدة مرات...
-هنا جاءتني هذه الفكرة لطفا وليس أمرا ، كل عضو غير إسمه سابقا أو عضويته :
√فليتفضل هنا ويكتب إسمه القديم ويعرفنا بالجديد ، هكذا لكي نعرفه.
√كل من سيغير إسمه في الأيام المقبلة فليتفضل أيضا هنا ليعلمنا بذلك بعد أن يغيره

أتمنى أن تكون الفكرة قد لاقت استحسانكم.. في انتظار مشاركاتكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
منتدى القصص والروايات
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
#2
إنضم
30 نوفمبر 2014
المشاركات
3,096
الإعجابات
7,375
النقاط
641
الجنس
أنثى
#2
سأبدأ أنا ، اسم عضويتي سابقا كان :ملاك التراب ،غيرته منذ سنة تقريبا
 
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