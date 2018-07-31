●إسم عضويتي القديم هو... وهذا الجديد●

االحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ،من خلقنا في أحسن تقويم ، وبين لنا ويسر لنا الدين ، فله الحمد والشكر حتى يرضا وبعد الرضا ،ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين :

نظرا لوجود الكثير من الأعضاء هنا يغيرون أسماء عضوياتهم ، أو يغيرون العضويات بنفسها ، هنا قد تختلط علينا بعض الأمور ، فمثلا تفتقد عضو ما وتتسائل أين هو ؟وهو معك ولكن غير الإسم فقط ، وهذا ماحدث معي عدة مرات...

-هنا جاءتني هذه الفكرة لطفا وليس أمرا ، كل عضو غير إسمه سابقا أو عضويته :

√فليتفضل هنا ويكتب إسمه القديم ويعرفنا بالجديد ، هكذا لكي نعرفه.

√كل من سيغير إسمه في الأيام المقبلة فليتفضل أيضا هنا ليعلمنا بذلك بعد أن يغيره

أتمنى أن تكون الفكرة قد لاقت استحسانكم.. في انتظار مشاركاتكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته