●إسم عضويتي القديم هو... وهذا الجديد●

دعاء الجنات
:: مشرفة ::
منتدى القصص والروايات
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
االحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ،من خلقنا في أحسن تقويم ، وبين لنا ويسر لنا الدين ، فله الحمد والشكر حتى يرضا وبعد الرضا ،ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين :
نظرا لوجود الكثير من الأعضاء هنا يغيرون أسماء عضوياتهم ، أو يغيرون العضويات بنفسها ، هنا قد تختلط علينا بعض الأمور ، فمثلا تفتقد عضو ما وتتسائل أين هو ؟وهو معك ولكن غير الإسم فقط ، وهذا ماحدث معي عدة مرات...
-هنا جاءتني هذه الفكرة لطفا وليس أمرا ، كل عضو غير إسمه سابقا أو عضويته :
√فليتفضل هنا ويكتب إسمه القديم ويعرفنا بالجديد ، هكذا لكي نعرفه.
√كل من سيغير إسمه في الأيام المقبلة فليتفضل أيضا هنا ليعلمنا بذلك بعد أن يغيره
أتمنى أن تكون الفكرة قد لاقت استحسانكم.. في انتظار مشاركاتكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته