- جبة القباآئلي - ماضي أصيل و حاضر جميل ~ مشاركتي في فعالية صيفنآ ابداع ~

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#1
إنضم
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اهلا و سهلابكن عضوات و زائرات ركن الازياء و الاناقة
يلا شوية تفاعل و نشاط القسم راه ميت على الآخر :mad::mad:

اليوم خيرتلكم لباس من اعرق الالبسة لي تتميز بها بلادنا و هي جبة القبايلي :love::love: ونوعتلكم بين التقليدية و العصرية
و على هذا رح نديرلكم تقرير عليها و نتفصلوا في الشرح مع الصور ;);)

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لا يكاد يخلو أي بيت جزائري من "الجبة القبائلية"، ذلك اللباس الأمازيغي التقليدي الذي تتوارثه النساء جيلا بعد جيل.
وما زالت النساء تعتبر "الجبة" رمزا من رموز الهوية الأمازيغية، فتراها في الأعراس، والاحتفالات بأيام يناير، والوزيعة، وولائم الختان بل وحتى في المظاهرات الشعبية.
تنفرد "الجبة القبائلية" بتصاميمها الفريدة، التي تعبر عن الموروث الثقافي الأمازيغي، وهو سر إصرار العائلات على اقتنائه للفتيات منذ نعومة أظافرهن.
وتتكون الجبة القبائلية من 4 قطع أساسية تدعوكم "أصوات مغاربية" لاكتشافها:

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القماش الرئيسي
وهو قماش حريري أبيض في الغالب، يحوي رموزا أمازيغية مثل تلك التي ترسم على جدران البيوت بالمداشر
تطرز هذه الجبة بخيط حريري خاص، وتزين بألوان زاهية مستوحاة من الطبيعة كاللون البرتقالي والأحمر والأخضر، بالإضافة إلى الأشكال الهندسية التي تبدع النساء في رسمها، باستعمال خيوط الزقزاق المصنوعة من القطن الخالص.

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"محرمة" سوداء
توضع على الرأس كدليل على "السترة" وغالبا ما ترتديها النساء الكبيرات في السن، ومع ذلك تبقى قطعة لها أهمية في الزي القبائلي.
زخارف على الجبة القبائلية تروي تاريخ المنطقة

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الفوطة (مأرز)

لا يمكن للمرأة القبائلية الاستغناء عنها، ويتم اختيارها حسب لون القماش الرئيس، لمراعاة النسق العام للباس.
الفوطة في الغالب حمراء وممزوجة بأشرطة ملونة، وعادة ما تكون نفس الألوان الموجودة في الجبة

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الحزام (آقوس)
دوره شد المأزر (الفوطة)، لكن طريقة ربط الحزام تختلف حسب الوضع الاجتماعي للمرأة، فالسيدة المتزوجة تربط حزامها في الوسط، أما الآنسة فتربطه على أحد الجانبين وهو دليل على عزوبيتها.


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في امان الله و حفظه
 
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عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,840
الإعجابات
39,151
النقاط
13,221
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#2
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
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#3
إنضم
27 جانفي 2017
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911
الإقامة
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الجنس
أنثى
#3
قلبي الصغير لا يحتمل
رووووووعة الجبة القبايلية والكاراكو 2 لبسات مفضلين عندي
يعطيك الصحة
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#4
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,840
الإعجابات
39,151
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#4
قال Queen Fati:
قلبي الصغير لا يحتمل
رووووووعة الجبة القبايلية والكاراكو 2 لبسات مفضلين عندي
يعطيك الصحة
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هههههه عندك الحق في زوج شابين
مرورك الاروع حبيبتي
الله يسلمك
نورتي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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#5
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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الإعجابات
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1,951
العمر
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قسنطينة
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#5
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاءالله تبارك الرحمان
تهبببل الله يبارك، خاصة خرجو درك واحد لي مودال يلبسوهم العرايس يسخفو
تلقايهم يخدمو الفستان على الطريقة التقليدية ويضيفولو لمسة عصرية
مع الاحتفاظ بأهم مايميز اللباس كالفوطة وغيرها تجي تحفففة
واللباس التقليدي الجزائري ماشاءالله سواء عصري او تقليدي يهببل
بارك الله فيك حبيبتي أسماء على الموضوع المميز جزاك الله خيرا
تحياتي​
 
N

Nounous nina

:: عضو منتسِب ::
#6
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
66
الإعجابات
104
النقاط
5
العمر
23
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#6
downloadfile.gif رااااائئئئئئئئئع شكراا جزيلا على المشاركة حبوبتى 😍😍😍😍
تسلم الايادى
كل واحدة خير من ختها مى انا عجبتى ذي
downloadfile.jpg
 
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