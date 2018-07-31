- جبة القباآئلي - ماضي أصيل و حاضر جميل ~ مشاركتي في فعالية صيفنآ ابداع ~

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
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يلا شوية تفاعل و نشاط القسم راه ميت على الآخر
اليوم خيرتلكم لباس من اعرق الالبسة لي تتميز بها بلادنا و هي جبة القبايلي ونوعتلكم بين التقليدية و العصرية
و على هذا رح نديرلكم تقرير عليها و نتفصلوا في الشرح مع الصور
لا يكاد يخلو أي بيت جزائري من "الجبة القبائلية"، ذلك اللباس الأمازيغي التقليدي الذي تتوارثه النساء جيلا بعد جيل.
وما زالت النساء تعتبر "الجبة" رمزا من رموز الهوية الأمازيغية، فتراها في الأعراس، والاحتفالات بأيام يناير، والوزيعة، وولائم الختان بل وحتى في المظاهرات الشعبية.
تنفرد "الجبة القبائلية" بتصاميمها الفريدة، التي تعبر عن الموروث الثقافي الأمازيغي، وهو سر إصرار العائلات على اقتنائه للفتيات منذ نعومة أظافرهن.
وتتكون الجبة القبائلية من 4 قطع أساسية تدعوكم "أصوات مغاربية" لاكتشافها:
القماش الرئيسي
وهو قماش حريري أبيض في الغالب، يحوي رموزا أمازيغية مثل تلك التي ترسم على جدران البيوت بالمداشر
تطرز هذه الجبة بخيط حريري خاص، وتزين بألوان زاهية مستوحاة من الطبيعة كاللون البرتقالي والأحمر والأخضر، بالإضافة إلى الأشكال الهندسية التي تبدع النساء في رسمها، باستعمال خيوط الزقزاق المصنوعة من القطن الخالص.
"محرمة" سوداء
توضع على الرأس كدليل على "السترة" وغالبا ما ترتديها النساء الكبيرات في السن، ومع ذلك تبقى قطعة لها أهمية في الزي القبائلي.
زخارف على الجبة القبائلية تروي تاريخ المنطقة
الفوطة (مأرز)
لا يمكن للمرأة القبائلية الاستغناء عنها، ويتم اختيارها حسب لون القماش الرئيس، لمراعاة النسق العام للباس.
الفوطة في الغالب حمراء وممزوجة بأشرطة ملونة، وعادة ما تكون نفس الألوان الموجودة في الجبة
الحزام (آقوس)
دوره شد المأزر (الفوطة)، لكن طريقة ربط الحزام تختلف حسب الوضع الاجتماعي للمرأة، فالسيدة المتزوجة تربط حزامها في الوسط، أما الآنسة فتربطه على أحد الجانبين وهو دليل على عزوبيتها.
في امان الله و حفظه
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