- جبة القباآئلي - ماضي أصيل و حاضر جميل ~ مشاركتي في فعالية صيفنآ ابداع ~

لا يكاد يخلو أي بيت جزائري من "الجبة القبائلية"، ذلك اللباس الأمازيغي التقليدي الذي تتوارثه النساء جيلا بعد جيل.

وما زالت النساء تعتبر "الجبة" رمزا من رموز الهوية الأمازيغية، فتراها في الأعراس، والاحتفالات بأيام يناير، والوزيعة، وولائم الختان بل وحتى في المظاهرات الشعبية.

تنفرد "الجبة القبائلية" بتصاميمها الفريدة، التي تعبر عن الموروث الثقافي الأمازيغي، وهو سر إصرار العائلات على اقتنائه للفتيات منذ نعومة أظافرهن.

وتتكون الجبة القبائلية من 4 قطع أساسية تدعوكم "أصوات مغاربية" لاكتشافها: