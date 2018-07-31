فوائِد مختٓصرة : - الأمور التي يستجلب بها التوفيق -

طموحة

طموحة

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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

من الفوائد المختصرة للشيخ عبد الرزاق البدر

الأمور التي يستجلب بها التوفيق
أجمع العارفون بالله على أنَّ التوفيق أن لايكِلك الله إلى نفسك ، وأن الخذلان: أن يوكل العبد إلى نفسه، ومما ينبغي أن يعتنى به في هذا المقام معرفة الأمور التي يُستجلب بها التوفيق وتتلخص في النية الصالحة التي هي أساس العمل وقوامه وصلاحه، وكثرة الدعاء والإلحاح على الله ؛ فإن من أُعطي الدعاء فقد أعطي مفتاح التوفيق وبابه،وصدق التوكل على الله جل وعلا ؛ كما في قول شعيب عليه السلام : {وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ }، وإصلاح النفس بالعلم ؛ فإن العلم نورٌ لصاحبه وضياء ، فما أُتي من أتي في هذا الباب إلا من إضاعته لعلم الشريعة التي هي أعظم أبواب التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة، ومجاهدة النفس على العبادة والطاعة فرضها ونفلها،وملازمة أهل الصلاح والاستقامة ، والبُعد عن أهل الشر والفساد ؛ فإن من فتح على نفسه باب مجالسةٍ لأهل شرٍ وفساد فتح على نفسه من باب الخذلان والحرمان شيئا عظيما بحسب حاله من هذه المجالسة، وبالله وحده التوفيق.

في أمان الله
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

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منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
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#2
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#2
مشاء الله كلام حكيم و هو صداق فيه
التوفيق يكون بالتوكل على الله و حسن الظن به و الثقة فيه
بارك الله فيك حبيبتي ونفع بك
 
طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
27 أوت 2016
المشاركات
1,230
الإعجابات
3,447
النقاط
471
الإقامة
~
الجنس
أنثى
#3
قال عآشقة الجنـة:
مشاء الله كلام حكيم و هو صداق فيه
التوفيق يكون بالتوكل على الله و حسن الظن به و الثقة فيه
بارك الله فيك حبيبتي ونفع بك
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رزقنا و الجميع التوفيق و دلنا على طريقه و ثبتنا عليه
و فيك بارك الرحمان غاليتي أسوم
 
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