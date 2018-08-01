حرة انتى يا فلسطين

ايها اللماويون :

اليوم بدرت وانا اقرا احد الخواطر في احلى منتدى

اللمة الجزائرية

بدرت ببالى خاطرة جميلة كاقل وصف لها فاردت ان اتقاسم كلماتها معكم هته الخاطرة تروى في جعبتها حزن ملايين الناس تروى قصة بلد ضائع بين احقاد المستبدين بلد كل ماذكر اممامنا وقفنا وقفة استعداد وملات الدموع جيوب اعيننا اجل انها

فلسطين

عشت يتيمة ...كبرت يتيمة ...

حياتى في هذه الدنيا ماعندها قيمة

كبر بلا عائلة وانا عندى خاوتى بزااف

خاوتي اثنان وعشرون وواحد منهم ماعليا خاف

البرانى دخل الى بيتي ......عاد يضربنى عادى

يضربنى في دارى وحاب يخرجنى من ارضي

ينتهك لى في عرضي .....يحقرنى ويسبنى

خاوتى قاعدين يشوفو وهو كل يوم يغتصبنى

خويا الكبير سكت ...مابقاش يقدر على الكلام

ولى اقل منه هدر ....حكمو عليه بالاعدام

اختى الصغيرة ظلمتنى ....طفات عليا النور

وكى قلقت من مشاكلى ....بنات بيني وبينها صور

خاوتى لخرين تفرقو ...ليوالانفسي نفسي

ماعادوش يبكو عليا نساونى وواحد مابقى يسقسي

سمحو فيا كامل ....بصح كاين ربي

الدمعة من عينى تسيل والدم يجرى من القلب

انا لى بالحجارة نتوقف ندافع على نفسي

انا لى العالم كامل لليوم حائر في درسي

اسمى نصفه عكس "" سلف""والنصف الاخر """ طين """"

انا اسمى الشرف اسمى الفخر """

فلسطين

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بلدى الحبيب الجزائر دمتاا حراا ودام علمك مرفرفاا علياا في الافق ودمت قلبا وقالباا مع فلسطين

مع فلسطين ظالمة او مظلومة

تحيا الجزائر



