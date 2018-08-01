حآجي & فآجي ~ اللغز الأول

yaso ياسمين

yaso ياسمين

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#1
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من عآلمي
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#1
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اعضاء و زوار منتدى اللمه الجزائرية و محبي هذا الركن اهلا و سهلا بكم في هذه الفعالية الترفيهية الخفيفة الظريفة



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ساطرح لكم في كل مرة لغز يحتاج الى حل و انتم تقومون بحله لكن وفق الشروط التالية :

1ـ للغز مدة معينة تقتصر على مدى تفاعلكم قد تستغر 4 ايام او اسبوعا كاملا

2ـ توضع الايجابات في نفس الموضوع و اناقشها معكم بطبيعة الحال

3ـ في حال معرفة الجواب من عضو ما قبل نهاية المدة لي الحق الكامل لكي لا اشير له ان اجابته صحيحية حتى نستمر في حل اللغز لحتى نهاية المدة و يعلن عن الفائز

شاركونا حلكم للغز و لو كان خاطئا
و خلونا من عمو قوقل
و استمتعوا 😉


لغز العدد الاول

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بالتوفيق





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فتى من الغد

فتى من الغد

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منتدى الترحيب والتهاني
منتدى النكت والطرائف
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#2
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#2
امرأه مطلقه (لها بنت ) تزوجت من رجل وجاها ولد ..... فأصبح اخوها من امها ( يا أخي يا ابن أمي)
بنت المطلقة تزوجت من أب زوج امها ... فأنجبت منه ولد ..... فأصبح هذا الولد اخو زوج امها ( يالى ابوك اخو وليدي )​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#3
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#3
يعطيك الصحة حبيبتي ياسمين فكرة جد جد جميلة
ولي عجبني كتر عنوانها ^^
عنوانها جميل جدا وخفيف على القلب
شكرا على الفكرة الراقية
لي عودة لمناقشة اللغز بحول الله
شكرا حبيبتي​
 
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