حآجي & فآجي ~ اللغز الأول

ساطرح لكم في كل مرة لغز يحتاج الى حل و انتم تقومون بحله لكن وفق الشروط التالية :

1ـ للغز مدة معينة تقتصر على مدى تفاعلكم قد تستغر 4 ايام او اسبوعا كاملا

2ـ توضع الايجابات في نفس الموضوع و اناقشها معكم بطبيعة الحال

3ـ في حال معرفة الجواب من عضو ما قبل نهاية المدة لي الحق الكامل لكي لا اشير له ان اجابته صحيحية حتى نستمر في حل اللغز لحتى نهاية المدة و يعلن عن الفائز

شاركونا حلكم للغز و لو كان خاطئا

و خلونا من عمو قوقل

و استمتعوا 😉

لغز العدد الاول