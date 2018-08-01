هذي لعبه شفتها في بعض المنتديات واعجبتني وانشالله انها تعجبكم





اللعبه هي



ادخل السجن ومين يطلعك منه



اللعبه عباره عن :



تختار احد الاعضاء وتدخله للسجن



ويجي عضو ثاني يفك اسر العضو الاول بشرط يدخل عضو ثاني مكانه



ونشوف مين اكثر الاعضاء دخل السجن





انا ببتدي

من احط من احط يالله امممممم بحط فتى من الغد ادخلي السجن ولا عليكي امر ههههههه