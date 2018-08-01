ديكور مدرسة استعدادا لدخول التلاميذ إلى الدراسة

وحي القلم

وحي القلم

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غليزان
#1






أهلا وسهلا بأعضاءنا وزوارنا الكرام في موضوعي المتواضع
بدون إطالة أضع بين أيديكم ديكور مدرسة إستعدادا لدخول التلاميذ للدراسة بإذن الله
وإن شاء الله الفكرة تعمم إلى جميع المدارس
فالألوان واللمسات الفنية والرسومات الجميلة الراقية والمحفزة
تجذب التلاميذ وتجعلهم أكثر إرتياحا داخل المؤسسة التربوية
وتنشر فيهم روح الحيوية والنشاط في نفوسهم وتعطيهم دافعا للإجتهاد والمثابرة
كما تقوي من عزيمتهم و تزودهم بطاقة ايجابية كبيرة في مشوارهم الدراسي
إليكم الصور الجميلة
بإنتضار تقييمكم وردودكم الراقية
تحياتي وحي القلم


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عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#3
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أزمير
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#3
السلام عليكم و رحمة الله
الله يبارك مشاء الله رووووووووووووعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اخي ابداع بلا حدود
شكرا للانامل التي رسمت فابدعت
صور اقل ما يقال عنها انها رائعة و هي فكرة مميزة لانها ستساعد التلاميذ على حب المدرسة و حب الذهاب اليها
شكرا لك اخي و ان شاء الله الفكرة تعمم على مستوى الوطن
بارك الله فيك
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
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الشرق-الوسط
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماشاء الله صور معبرة وجميلة تجعل التلميذ يحب المدرسة والدراسة مشكور بارك الله فيك
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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طاقم المراقبين
#5
إنضم
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الجزائر الحبيبة
#5
الله يباااااارك ذكروني بمعلمين نتاع زمان اللي يحبوا المدرسة و يحبوا التلاميذ
عكس ها الجيل من المعلمين و الأساتذة
يعرفوا لابوست برك هههههههههه مانيش عليكم خويا حليييم هههههههههههه

و الله عجبني ها الفن و ها الابداااع
 
وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#6
إنضم
23 فيفري 2014
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غليزان
#6
قال عآشقة الجنـة:
السلام عليكم و رحمة الله
الله يبارك مشاء الله رووووووووووووعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اخي ابداع بلا حدود
شكرا للانامل التي رسمت فابدعت
صور اقل ما يقال عنها انها رائعة و هي فكرة مميزة لانها ستساعد التلاميذ على حب المدرسة و حب الذهاب اليها
شكرا لك اخي و ان شاء الله الفكرة تعمم على مستوى الوطن
بارك الله فيك
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيك بركة أختي @عآشقة الجنـة
فعلا أختي صدقت في قولك فهي فكرة جميلة تساعد التلاميذ على حب المدرسة والذهاب إليها
وتبث فيهم روح المنافسة وحب التعلم
نورت موضوعي بتواجد ومرورك الراقي بوركت
تحياتي

 
وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#7
إنضم
23 فيفري 2014
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1,261
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غليزان
#7
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماشاء الله صور معبرة وجميلة تجعل التلميذ يحب المدرسة والدراسة مشكور بارك الله فيك
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أهلا أختي الفاضلة @السلطانة
وفيك بركة
بوركت على تفاعلك ومرورك العطر
بارك الله فيك

 
وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#8
إنضم
23 فيفري 2014
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الإعجابات
6,052
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غليزان
#8
قال الامين محمد:
الله يباااااارك ذكروني بمعلمين نتاع زمان اللي يحبوا المدرسة و يحبوا التلاميذ
عكس ها الجيل من المعلمين و الأساتذة
يعرفوا لابوست برك هههههههههه مانيش عليكم خويا حليييم هههههههههههه

و الله عجبني ها الفن و ها الابداااع
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أهلا خويا العزيز @الامين محمد
هههه راك علينا يا خويا دير رايك :eek::eek::eek:
يسمعوك أساتذة اللمة الكرام وش راك تقول مكانش اللي يسلك عليك هههه
فعلا أخي كاين أساتذة ما شاء الله يتقنون عملهم ويخلصون فيه ويرضون الله عز وجل دائما
تجدهم مبدعين ومتميزين ومحبين مهنة الأنبياء مخلصين لها
ينشرون روح المحبة والتعلم في نفوس التلاميذ دائما
ويوجد عكسهم للأسف الشديد كما قلت أنت يعرفوا لابوست برك وجيبهم ومصلتهم فقط
ربي يصلح الأحوال إن شاء الله خويا العزيز
بوركت على ردك ومرورك العطر
تحياتي

 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
سيتم تحديد الاقسام..
طاقم المراقبين
#9
إنضم
7 أفريل 2015
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الجزائر الحبيبة
#9
قال وحي القلم:
أهلا خويا العزيز @الامين محمد
هههه راك علينا يا خويا دير رايك :eek::eek::eek:
يسمعوك أساتذة اللمة الكرام وش راك تقول مكانش اللي يسلك عليك هههه
فعلا أخي كاين أساتذة ما شاء الله يتقنون عملهم ويخلصون فيه ويرضون الله عز وجل دائما
تجدهم مبدعين ومتميزين ومحبين مهنة الأنبياء مخلصين لها
ينشرون روح المحبة والتعلم في نفوس التلاميذ دائما
ويوجد عكسهم للأسف الشديد كما قلت أنت يعرفوا لابوست برك وجيبهم ومصلتهم فقط
ربي يصلح الأحوال إن شاء الله خويا العزيز
بوركت على ردك ومرورك العطر
تحياتي

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قال وحي القلم:
أهلا خويا العزيز @الامين محمد
هههه راك علينا يا خويا دير رايك :eek::eek::eek:
يسمعوك أساتذة اللمة الكرام وش راك تقول مكانش اللي يسلك عليك هههه
فعلا أخي كاين أساتذة ما شاء الله يتقنون عملهم ويخلصون فيه ويرضون الله عز وجل دائما
تجدهم مبدعين ومتميزين ومحبين مهنة الأنبياء مخلصين لها
ينشرون روح المحبة والتعلم في نفوس التلاميذ دائما
ويوجد عكسهم للأسف الشديد كما قلت أنت يعرفوا لابوست برك وجيبهم ومصلتهم فقط
ربي يصلح الأحوال إن شاء الله خويا العزيز
بوركت على ردك ومرورك العطر
تحياتي

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هههههههههههه ما تخبرش عليا هههههههههه
بالمناسبة كل العايلة تلمت تشوف موضوعك و الكل أبدى إعجابه
بالموضوع
 
وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#10
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
1,261
الإقامة
غليزان
#10
قال الامين محمد:
هههههههههههه ما تخبرش عليا هههههههههه
بالمناسبة كل العايلة تلمت تشوف موضوعك و الكل أبدى إعجابه
بالموضوع
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هههه ما تخافش مكانش اللي يخبر عليك يا خويا العزيز كون هاني
الحمد لله أن عائلتك الكريمة عجبها موضوعي
ربي يحفظكم ويطيب بيناتكم ويحميكم ويحقق لكم ما تتمناو إن شاء الله
وربي يخليك قدوة ليهم يا رب

 
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