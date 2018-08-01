ديكور مدرسة استعدادا لدخول التلاميذ إلى الدراسة

السلام عليكم و رحمة الله

الله يبارك مشاء الله رووووووووووووعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اخي ابداع بلا حدود

شكرا للانامل التي رسمت فابدعت

صور اقل ما يقال عنها انها رائعة و هي فكرة مميزة لانها ستساعد التلاميذ على حب المدرسة و حب الذهاب اليها

شكرا لك اخي و ان شاء الله الفكرة تعمم على مستوى الوطن

بارك الله فيك ​