ديكور مدرسة استعدادا لدخول التلاميذ إلى الدراسة

وحي القلم
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 23 فيفري 2014
- المشاركات
- 2,621
- الإعجابات
- 6,052
- النقاط
- 1,261
- الإقامة
- غليزان
أهلا وسهلا بأعضاءنا وزوارنا الكرام في موضوعي المتواضع
بدون إطالة أضع بين أيديكم ديكور مدرسة إستعدادا لدخول التلاميذ للدراسة بإذن الله
وإن شاء الله الفكرة تعمم إلى جميع المدارس
فالألوان واللمسات الفنية والرسومات الجميلة الراقية والمحفزة
تجذب التلاميذ وتجعلهم أكثر إرتياحا داخل المؤسسة التربوية
وتنشر فيهم روح الحيوية والنشاط في نفوسهم وتعطيهم دافعا للإجتهاد والمثابرة
كما تقوي من عزيمتهم و تزودهم بطاقة ايجابية كبيرة في مشوارهم الدراسي
إليكم الصور الجميلة
بإنتضار تقييمكم وردودكم الراقية
تحياتي وحي القلم
المرفقات
-
61 KB المشاهدات: 1