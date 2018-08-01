هل مات فينا؟؟؟؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عند مروري بهذه العبارة توقفت قليلا متأملة في حالنا

أين نحن؟؟؟

لــيــســت الــبـــطــولــة فــي هــذا الــزمــان أن يــحــمــل الإنــســان ســيــفــاً

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ولــكــن الــبــطــولــة الــحــقــيــقــيــة أن يــحــمـــل الإنــســان ضــمــيــراً ..

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حاول الإصغاء لذلك الهمس في داخلك الذي يحتج على خطأ ما!

ذلك الهمس هو الضمير.الضمير و ما ادراك ما الضمير (النفس اللوامة)

إن الخطأ طبيعة بشرية، وأمر جبل الله الناس عليه،

إذ أنه خلقنا وأودع فينا الاستعداد لفعل الخير والشر،

وترك هذا الأمر لعلم الإنسان وعقله.

كما هو معروف أن الشعور بالذنب الذي ينتاب الشخص

في بعض المواقف والحالات هو دليل على إنسانية الفرد ويقظة ضميره تجاه الآخرين.

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سؤالي

*فما هو الشعور بالذنب من وجهة نظركم ؟

*وفي أي الحالات ينتابكم؟

*هل غيب ومات في ظل التغير والتطور الذي طرأ على المجتمع؟

دمتم