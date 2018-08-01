عزاء , و تحية إجلال و إكبار لحماة الوطن

بإسمي الشخصي

و بإسم كل أعضاء اللمة و إدارييها و مشرفيها و مراقبيها

أقدم تعازينا الخالصة لعوائل شهداء الواجب الوطني

الذين أرتقوا دفاعا عن وطننا العزيز أمام بقايا الارهاب الغاشم و دعاة الفتنة

نعزي كل العوائل و نعزي أنفسنا كذالك

فكل شهيد من جيشنا أو شرطتنا و دركنا هو شهيد الوطن كله

و هنيئا لكل عائلة قدمت شهيدا للوطن الغالي

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ثم و بإسم اللمة قاطبة أقدم تحية إجلال و إكبار لحماة الوطن

جيشا و دركا و شرطة و بكل أصنافهم

كان الله معكم و حفظكم و رعاكم

فما تقدموه على جبهات القتال و الدفاع و الحراسة

لا يقدر بثمن

نحيي فيكم حبكم لوطنكم و إخلاصكم لأمتكم

و بسالتكم أمام الأعداء و دعاة الفتنة و الخارجون عن القانون و أمام الإرهاب الغاشم



نحمد الله أن مكانة حماة الوطن، وجهودها العظيمة المشهودة،

سواء على مستوى الدفاع عن الوطن وعزته وكرامته، وحراسته من أي غادر أو طامع، والسهر على أمنه وأمانه وسلامته

والمحافظة على منجزاته ومكتسباته، وحماية وحدته وتلاحمه، ونشر الطمأنينة بين أبنائه



أبن أختي عبدالقادر

أبن أختي محمد

و البقية من زملائكم من حماة الوطن



أحييكم و لن تكونوا عندي أغلى من بقية زملائكم