بطاقات الحروف العربية للقسم التحضيري والسنة الأولى ابتدائي مع وحي القلم

وحي القلم
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تحية مباركة لأعضائنا وزوارنا اللماويين أينما كانوا
أهلا وسهلا بكم في موضوعي من جديد
أضع بين أيديكم بطاقات الحروف العربية لتعليم أطفالكم
هذه البطاقات مفيدة للأوياء وحتى للمعلمين في تقديم دروس وفي تعليم التلاميذ بطريقة سهلة ومبسطة
تابعوا معي هذه البطاقات المميزة وقوموا بتحميلها لديكم لتقديم يد المساعدة لأطفالكم
حتى يتمكنوا من تعلم الحروف وكتابتها بشكل سليم
بالتدرب والممارسة لدى الأطفال يصبحون بارعين في الكتابة ونطقهم سليم
إعتنوا بالبراعم الصغيرة إخوتي الكرام
فهم روح الحياة وعطرها وابتسامتها البريئة
يتبع
وحي القلم