بطاقات الحروف العربية للقسم التحضيري والسنة الأولى ابتدائي مع وحي القلم

السلام عليكم ​









بارك الله فيكم اخي الكريم

مفيدة جدا للتلاميذ و للآولياء في

تدريس اطفالهم ما عليهم الا

الاحتفاظ بها في الجهاز و طباعتها و تعتبر سنة التحضيري و الاولى ابتدائي من اهم السنوات في حياة الطفل الدراسية فمن خلالها يكتسب ما يؤهله لسنوات قادمة لذلك من هذا المنبر اقول للاولياء اهتموا باطفالكم في هذه السنوات بشكل جيد و هذه عن تجربة مع اخواي التوأم ​