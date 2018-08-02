بطاقات الحروف العربية للقسم التحضيري والسنة الأولى ابتدائي مع وحي القلم

وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
23 فيفري 2014
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غليزان
#1





تحية مباركة لأعضائنا وزوارنا اللماويين أينما كانوا
أهلا وسهلا بكم في موضوعي من جديد
أضع بين أيديكم بطاقات الحروف العربية لتعليم أطفالكم
هذه البطاقات مفيدة للأوياء وحتى للمعلمين في تقديم دروس وفي تعليم التلاميذ بطريقة سهلة ومبسطة
تابعوا معي هذه البطاقات المميزة وقوموا بتحميلها لديكم لتقديم يد المساعدة لأطفالكم
حتى يتمكنوا من تعلم الحروف وكتابتها بشكل سليم
بالتدرب والممارسة لدى الأطفال يصبحون بارعين في الكتابة ونطقهم سليم
إعتنوا بالبراعم الصغيرة إخوتي الكرام
فهم روح الحياة وعطرها وابتسامتها البريئة



































يتبع
وحي القلم




 
وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#5
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,635
الإعجابات
6,057
النقاط
1,261
الإقامة
غليزان
#5
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

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سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#7
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من عآلمي
الجنس
أنثى
#7
السلام عليكم





بارك الله فيكم اخي الكريم
مفيدة جدا للتلاميذ و للآولياء في
تدريس اطفالهم ما عليهم الا
الاحتفاظ بها في الجهاز و طباعتها و تعتبر سنة التحضيري و الاولى ابتدائي من اهم السنوات في حياة الطفل الدراسية فمن خلالها يكتسب ما يؤهله لسنوات قادمة لذلك من هذا المنبر اقول للاولياء اهتموا باطفالكم في هذه السنوات بشكل جيد و هذه عن تجربة مع اخواي التوأم
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#8
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,977
الإعجابات
13,201
النقاط
1,601
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#8
السلام عليكم





بارك الله فيكم اخي الكريم
مفيدة جدا للتلاميذ و للآولياء في
تدريس اطفالهم ما عليهم الا
الاحتفاظ بها في الجهاز و طباعتها و تعتبر سنة التحضيري و الاولى ابتدائي من اهم السنوات في حياة الطفل الدراسية فمن خلالها يكتسب ما يؤهله لسنوات قادمة لذلك من هذا المنبر اقول للاولياء اهتموا باطفالكم في هذه السنوات بشكل جيد و هذه عن تجربة مع اخواي التوأم
 
وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#9
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,635
الإعجابات
6,057
النقاط
1,261
الإقامة
غليزان
#9
 
وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#10
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,635
الإعجابات
6,057
النقاط
1,261
الإقامة
غليزان
#10
قال yaso ياسمين:
السلام عليكم





بارك الله فيكم اخي الكريم
مفيدة جدا للتلاميذ و للآولياء في
تدريس اطفالهم ما عليهم الا
الاحتفاظ بها في الجهاز و طباعتها و تعتبر سنة التحضيري و الاولى ابتدائي من اهم السنوات في حياة الطفل الدراسية فمن خلالها يكتسب ما يؤهله لسنوات قادمة لذلك من هذا المنبر اقول للاولياء اهتموا باطفالكم في هذه السنوات بشكل جيد و هذه عن تجربة مع اخواي التوأم
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا أختي الفاضلة @yaso ياسمين
إن شاء الله تكوني بخير
صدقت في قولك سنة التحضيري والسنة أولى إبتدائي من أهم السنوات في حياة الطفل
لهذا دائما نوجه كلامنا ونصائحنا وتوجيهاتنا للأولياء أينما كانوا لمتابعة أبنائهم والحرص على تعليمهم والوقوف بجانبهم
والتعامل معهم بطريقة جيدة ومتابعتهم داخل البيت وحتى في المدرسة
فهذه السنوات تعتبر بوابة دخول الأطفال عالم الدراسة والتأقلم معها
وليس عيبا أن الأولياء يقوموا بطرح أسئلة لذوي الإختصاص او لأشخاص آخرين
عن نقائص أبناءهم لتصحيحها وتعليمهم
وأخذ توجيهات من غيرهم للتعامل مع أطفالهم ليصبحوا متميزين في دراستهم
ويجب على الأولياء تحفيز أبنائكم وتشجيعهم لبذل مجهودات أكثر
بارك الله فيك أختي على ردك الجميل ومرورك العطر
تحياتي

 
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