سجل حضورك بعدد مشاركاتك وتحصل على وسام⇦ اقرأ الموضوع

yaso ياسمين
:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 5,979
- الإعجابات
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- النقاط
- 1,601
- الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
تـحية مملوؤه بـ التقدير والإحترام ..
ومودة يفوح من جوانبها رائحة الوفاء و الإخلاص ..
و بأسمى آيات الود والمحبه المُغلفه بكل إحترام وتقدير
يسر إدارة منتدى اللمة الجزائرية
أن تقدم تكريمًا خاصًا بالاعضاء الذين تميزوا من خلال مشاركتهم القيمة و مجوداتهم المستمرة وذلك كلٌٌ حسب عدد مشاركاته ..
الآوسمة:
وسام 5000 مشاركة
وسام 10000 مشاركة
وسام 30000 مشاركة
المطلوب :
كل عضو وصل لعدد هذه المشاركات يكتب اسمه في الموضوع
ليتم تسليم الوسام له
ورجاءا عبارات الشكر وعبارات خارج الموضوع ستحذف
مع تحيات ادارة منتدى اللمة الجزائرية