سجل حضورك بعدد مشاركاتك وتحصل على وسام⇦ اقرأ الموضوع

تـحية مملوؤه بـ التقدير والإحترام .. ​

ومودة يفوح من جوانبها رائحة الوفاء و الإخلاص ..

و بأسمى آيات الود والمحبه المُغلفه بكل إحترام وتقدير

يسر إدارة منتدى اللمة الجزائرية

أن تقدم تكريمًا خاصًا بالاعضاء الذين تميزوا من خلال مشاركتهم القيمة و مجوداتهم المستمرة وذلك كلٌٌ حسب عدد مشاركاته ..

الآوسمة:

وسام 5000 مشاركة



وسام 10000 مشاركة

وسام 30000 مشاركة

المطلوب :

كل عضو وصل لعدد هذه المشاركات يكتب اسمه في الموضوع

ليتم تسليم الوسام له

ورجاءا عبارات الشكر وعبارات خارج الموضوع ستحذف