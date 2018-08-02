سجل حضورك بعدد مشاركاتك وتحصل على وسام⇦ اقرأ الموضوع

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yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,979
الإعجابات
13,220
النقاط
1,601
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1
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تـحية مملوؤه بـ التقدير والإحترام ..




ومودة يفوح من جوانبها رائحة الوفاء و الإخلاص ..
و بأسمى آيات الود والمحبه المُغلفه بكل إحترام وتقدير




يسر إدارة منتدى اللمة الجزائرية
أن تقدم تكريمًا خاصًا بالاعضاء الذين تميزوا من خلال مشاركتهم القيمة و مجوداتهم المستمرة وذلك كلٌٌ حسب عدد مشاركاته ..

الآوسمة:

وسام 5000 مشاركة


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وسام 10000 مشاركة

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وسام 30000 مشاركة


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المطلوب :

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كل عضو وصل لعدد هذه المشاركات يكتب اسمه في الموضوع
ليتم تسليم الوسام له




ورجاءا عبارات الشكر وعبارات خارج الموضوع ستحذف




مع تحيات ادارة منتدى اللمة الجزائرية




 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,373
الإعجابات
47,065
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
أنا تجاوزت 10000 مشاركة حبيبتي
بارك الله فيك​
 
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