الثروةةةةةة التى لايهتم بها الجزائريون 🌞البحر 🌞

صور جميلة ما شاء الله

فعلاً شواطئ بلادنا نعمة وجميلة جداً

لو نحافظ عليها وعلى نظافتها



بارك الله فيكِ على مشاركتنا هذه الصور المميزة

عزيزتي أرجوا وضع حقوق المنتدى على الصور في المرة القادمة

بالتوفيق يا غالية​