الثروةةةةةة التى لايهتم بها الجزائريون 🌞البحر 🌞

N

Nounous nina

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
162
الإعجابات
228
النقاط
13
الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#1
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كامل كى يلحق الصيف نعودوو نتفكرو برك حاجة وحدة البحر

البحر ديالنا ثروة منسية مناش مستغلينها مليح وكيما قلت الاغلبية يتفكرها غير فالصيف

حمد لله شواطئنا بزااف شابة ينقصها برك الترويج في كل انحاء العالم باه نولوو دولة سياحية يالوكان غير فالصيف

بالاضافة خاوتى البحر يعد لقمة عيش لبزاف من الناس اللى راهم يقومو باشطة كثيرة لتم ونذكرو منها البيع مثلا يبيعوو المحاجب البيض ليبيني خبز الدار .....😵😵😵😵😵وعلابالنا الكل البحر يجوع

وزيد على هدا كاين اللى يتنقلوو بالاحصنة وجمال وبزااف ناس تعجبهم الحرف هادى

بلا مننساو المصورين اللى نلقاوهم في كل دورة

خاوتى اللة يحفظ بلادنا من كل عين حاسدة ويبعد عليها الحقاد والناس اللى متخافش ربي

خاوتى كل ندعوكم باه نتشارك معاكم مجموعة من الصور من تصوير هاتفي المتواضع ان شاء الله تعجبكم
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سكون الفجر

سكون الفجر

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#2
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,933
الإعجابات
28,546
النقاط
2,001
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#2
صور جميلة ما شاء الله
فعلاً شواطئ بلادنا نعمة وجميلة جداً
لو نحافظ عليها وعلى نظافتها

بارك الله فيكِ على مشاركتنا هذه الصور المميزة
عزيزتي أرجوا وضع حقوق المنتدى على الصور في المرة القادمة
بالتوفيق يا غالية
 
N

Nounous nina

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
162
الإعجابات
228
النقاط
13
الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#3
قال سكون الفجر:
صور جميلة ما شاء الله
فعلاً شواطئ بلادنا نعمة وجميلة جداً
لو نحافظ عليها وعلى نظافتها

بارك الله فيكِ على مشاركتنا هذه الصور المميزة
عزيزتي أرجوا وضع حقوق المنتدى على الصور في المرة القادمة
بالتوفيق يا غالية
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شكراا جزيلا على مروركم الكريم اكيد في المرة القامة باذن الله لانزال نتعلم ☺
 
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