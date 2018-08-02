الثروةةةةةة التى لايهتم بها الجزائريون 🌞البحر 🌞

Nounous nina
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كامل كى يلحق الصيف نعودوو نتفكرو برك حاجة وحدة البحر
البحر ديالنا ثروة منسية مناش مستغلينها مليح وكيما قلت الاغلبية يتفكرها غير فالصيف
حمد لله شواطئنا بزااف شابة ينقصها برك الترويج في كل انحاء العالم باه نولوو دولة سياحية يالوكان غير فالصيف
بالاضافة خاوتى البحر يعد لقمة عيش لبزاف من الناس اللى راهم يقومو باشطة كثيرة لتم ونذكرو منها البيع مثلا يبيعوو المحاجب البيض ليبيني خبز الدار .....😵😵😵😵😵وعلابالنا الكل البحر يجوع
وزيد على هدا كاين اللى يتنقلوو بالاحصنة وجمال وبزااف ناس تعجبهم الحرف هادى
بلا مننساو المصورين اللى نلقاوهم في كل دورة
خاوتى اللة يحفظ بلادنا من كل عين حاسدة ويبعد عليها الحقاد والناس اللى متخافش ربي
خاوتى كل ندعوكم باه نتشارك معاكم مجموعة من الصور من تصوير هاتفي المتواضع ان شاء الله تعجبكم
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