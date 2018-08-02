كل ما يهم قطاع التربية ®متجدد® (اعلانات،قرارات،مراسيم.مسابقات).

عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#1
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,332
الإعجابات
1,678
النقاط
1,886
الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#1
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أهـــــــــــــــلا و ســــــــــــــــهلا و مرحبا بكم أعزائـــــــــــــــــــي أسرة التربية و التعليم و الأســــــــــــرة الاداريــــــــــــــــــــة
نتمى لكم دوام الصحة و العافية و التوفيق و السداد قي عملكم التربوي النبيـــــــــــــــــــــــــل
.....
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ان شــــــــــــــــــــاء الله و بتوفيـــــــــــــق منه
سنتمكن في هذا الموضوع من طرح كل ما يهم قطاع التربية من الجانب التربوي و الادري أول بأول
فيما يخص القرارات و المراسيم و الاعلانات و حتى المسابقات التي تهم المربي و الادراي على حد سواء والتي تساهم في تسهيل
العملية التربوية ككل.

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يسعدنا أخي مشاركتك في اثراء هذا الموضوع
مع التنبيه على ضرورة تحري الدقة و الصدق في نقل القرارات و الاعلانات.
.
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كل الشكر لكم مع تحيات طاقم منتدى اللمة الجزائرية
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#2
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,332
الإعجابات
1,678
النقاط
1,886
الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2018-2019

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N

Nounous nina

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
108
الإعجابات
170
النقاط
9
الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#3
downloadfile.gif تحياتى لك خيوو
هذا الجانب الحساس من الامة الجزائرية ككل بحاجة لهذه المتابعة
فهذا القطاع اخى الفاضل يعد قلب الجزائر النابض ومستقبلها لاجل تحقيق غد افضل 👪👪👪👪👪👪
 
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