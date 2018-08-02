كل ما يهم قطاع التربية ®متجدد® (اعلانات،قرارات،مراسيم.مسابقات).

أهـــــــــــــــلا و ســــــــــــــــهلا و مرحبا بكم أعزائـــــــــــــــــــي أسرة التربية و التعليم و الأســــــــــــرة الاداريــــــــــــــــــــة

نتمى لكم دوام الصحة و العافية و التوفيق و السداد قي عملكم التربوي النبيـــــــــــــــــــــــــل

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ان شــــــــــــــــــــاء الله و بتوفيـــــــــــــق منه

سنتمكن في هذا الموضوع من طرح كل ما يهم قطاع التربية من الجانب التربوي و الادري أول بأول

فيما يخص القرارات و المراسيم و الاعلانات و حتى المسابقات التي تهم المربي و الادراي على حد سواء والتي تساهم في تسهيل

العملية التربوية ككل.

يسعدنا أخي مشاركتك في اثراء هذا الموضوع

مع التنبيه على ضرورة تحري الدقة و الصدق في نقل القرارات و الاعلانات.