كل ما يهم قطاع التربية ®متجدد® (اعلانات،قرارات،مراسيم.مسابقات).

عقــ اللمه ــيد
:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
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أهـــــــــــــــلا و ســــــــــــــــهلا و مرحبا بكم أعزائـــــــــــــــــــي أسرة التربية و التعليم و الأســــــــــــرة الاداريــــــــــــــــــــة
نتمى لكم دوام الصحة و العافية و التوفيق و السداد قي عملكم التربوي النبيـــــــــــــــــــــــــل
.....
ان شــــــــــــــــــــاء الله و بتوفيـــــــــــــق منه
سنتمكن في هذا الموضوع من طرح كل ما يهم قطاع التربية من الجانب التربوي و الادري أول بأول
فيما يخص القرارات و المراسيم و الاعلانات و حتى المسابقات التي تهم المربي و الادراي على حد سواء والتي تساهم في تسهيل
العملية التربوية ككل.
يسعدنا أخي مشاركتك في اثراء هذا الموضوع
مع التنبيه على ضرورة تحري الدقة و الصدق في نقل القرارات و الاعلانات.
.
.
كل الشكر لكم مع تحيات طاقم منتدى اللمة الجزائرية
نتمى لكم دوام الصحة و العافية و التوفيق و السداد قي عملكم التربوي النبيـــــــــــــــــــــــــل
.....
ان شــــــــــــــــــــاء الله و بتوفيـــــــــــــق منه
سنتمكن في هذا الموضوع من طرح كل ما يهم قطاع التربية من الجانب التربوي و الادري أول بأول
فيما يخص القرارات و المراسيم و الاعلانات و حتى المسابقات التي تهم المربي و الادراي على حد سواء والتي تساهم في تسهيل
العملية التربوية ككل.
يسعدنا أخي مشاركتك في اثراء هذا الموضوع
مع التنبيه على ضرورة تحري الدقة و الصدق في نقل القرارات و الاعلانات.
.
.
كل الشكر لكم مع تحيات طاقم منتدى اللمة الجزائرية