كيفية تثبيت برنامج الرقمنة على حاسوبك وصب نقاط التلاميذ(مهم لكل أستاذ).

أهلا بك أخــــــــــ(ت)ــــــــــي الأستـــــــــــــــاذ(ة)

أصبح جليا الأن على كل أستاذ ضرورة تعلم طريقة صب نقاط التلاميذ مع نهاية كل فصل دراسيي

لك أيها ألأستاذ الجديد الطريقة مشروحة و مفصلة بالصور في تثبيت البرنامج و العمل به

نبدأ على بركة الله



بعد أخذك لقاعدة البيانات للتلاميذ و أقسامهم و البرنامج صغير الحجم من الادراة في (الفلاش ديسك).

تتم الخطوات التالية على مستوى حاسوبك

بالتوفيق ان شاء الله

مع تحيات طاقم منتى اللمة الجزائرية

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