كيفية تثبيت برنامج الرقمنة على حاسوبك وصب نقاط التلاميذ(مهم لكل أستاذ).

عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

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أهلا بك أخــــــــــ(ت)ــــــــــي الأستـــــــــــــــاذ(ة)
أصبح جليا الأن على كل أستاذ ضرورة تعلم طريقة صب نقاط التلاميذ مع نهاية كل فصل دراسيي
لك أيها ألأستاذ الجديد الطريقة مشروحة و مفصلة بالصور في تثبيت البرنامج و العمل به

نبدأ على بركة الله
بعد أخذك لقاعدة البيانات للتلاميذ و أقسامهم و البرنامج صغير الحجم من الادراة في (الفلاش ديسك).
تتم الخطوات التالية على مستوى حاسوبك

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بالتوفيق ان شاء الله
مع تحيات طاقم منتى اللمة الجزائرية
 
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