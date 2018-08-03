تحضير كابيتشينو في المنزل

Asseli Queen

Asseli Queen

:: عضو بارز ::
#1
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وهران
#1

راني سييت كابيتشينو فدار وجاتني فيها رغوة بزاف كيما يحب خاطركم وبابا عجباته بزاف
المقادير
كاس ماء بارد
كاس سكر
كاس قهوة سريعة الذوبان اي النيسكافي
تحضير
نجيبو كاع المكونات ونخلطهم في رحبا بال batteur حتا نتحصلو علا كريمة
ايا حمو حليب
في فنجان حليب سخون انادرت 3 مغارف صغار من كريمة وخلطو غير في غردكم
ملاحظة بالنسبة للكريمة خبوها في كونجيلاتور IMG_20180728_155340.jpg

IMG_20180728_155334.jpg
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
Asseli Queen

Asseli Queen

:: عضو بارز ::
#3
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النقاط
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العمر
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الإقامة
وهران
#3
Queen Fati

Queen Fati

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#4
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#4
يعطيك الصحة عالوصفة هايله تبارك الله
شكرا لمشاركتنا اياها ...تطبق بحول الله
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

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طاقم المرشحين
#6
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بين ثنايا الأرض لا محاله.
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ذكر
#6

ما شاء الله
جميل جدااا
انا من عشاق القهوة
و كي جات بالرغوة يا خويا يا خويا.
و زيد مع الكرواسون باينة تخرج هايله
شكرااا على الوصفة أختاه
 
Asseli Queen

Asseli Queen

:: عضو بارز ::
#7
إنضم
27 سبتمبر 2013
المشاركات
7,997
الإعجابات
10,539
النقاط
851
العمر
21
الإقامة
وهران
#7
قال عقــ اللمه ــيد:

ما شاء الله
جميل جدااا
انا من عشاق القهوة
و كي جات بالرغوة يا خويا يا خويا.
و زيد مع الكرواسون باينة تخرج هايله
شكرااا على الوصفة أختاه
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هههههههه واه كيما قلت مع كرواسون تجي 44444444444444
العفو اخي شكرا
 
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