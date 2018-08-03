تحضير كابيتشينو في المنزل

Asseli Queen
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راني سييت كابيتشينو فدار وجاتني فيها رغوة بزاف كيما يحب خاطركم وبابا عجباته بزاف
المقادير
كاس ماء بارد
كاس سكر
كاس قهوة سريعة الذوبان اي النيسكافي
تحضير
نجيبو كاع المكونات ونخلطهم في رحبا بال batteur حتا نتحصلو علا كريمة
ايا حمو حليب
في فنجان حليب سخون انادرت 3 مغارف صغار من كريمة وخلطو غير في غردكم
ملاحظة بالنسبة للكريمة خبوها في كونجيلاتور
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