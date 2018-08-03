السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم الاعتماد أخي عصام

اشتقنا لحرفك الذي دائما ما يزيّن قسم البوح ويزهِر فيه

كلماتٌ تحمل داخل حروفها رقّةً وجمال وتحملنا معها لعالم السحر والخيال

فكثيرًا ما يختطفنا ضوء القمر وينسجُ بخيوطه الفضيّة آمالنا

فتخضع أحلامنا أمام حضرته وتحلّق في سمائه علّها تعود إلينا يومًا وهي واقع

السفر بين حروفك كان ممتعا، نتمنّى أن لا تحرمنا منه مجددا

بالتوفيق لك أخي

وأمسية طيبة

تحياتي









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