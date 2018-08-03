قمر و أمل

الأزرق الملكي

الأزرق الملكي

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
5 مارس 2014
المشاركات
2,444
الإعجابات
6,692
النقاط
561
الإقامة
قسنطينة
#1

ينام الطالع في الفضاء الشاسع

متمنياً أن يستيقظ الصباح على منى النجوم

يغني الشعور بشفاه السرور

فما عدت أعرف وهج الأوان

على مقاس الأحلام يسمو المقام

وسفن الأسرار تخفي بأعماقها كل الودائع

سال الحبر ووقع فوق سفح الصخور

فطارت حروفه كرفرفة الأوراق

العمر يأخذ منا تفاصيل الأيام

وفي منتهى السحر يملأ البوادي

يا باكي الشوق فينا أمل مغمور

فجمر الآهات يندثر و لا يدوم

كل القلوب لا يرى جمالها العذب

إلا من ينعم بدفئها الرقراق

سألت السماء أين نهاية علو الحلم

مترقبًا أن ينهال الجواب غزير

إلى متى مسعاي يهمس مرهفا

و أحيا بعيدُا عن ديار عهدتها .

 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,386
الإعجابات
47,100
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم الاعتماد أخي عصام
اشتقنا لحرفك الذي دائما ما يزيّن قسم البوح ويزهِر فيه
كلماتٌ تحمل داخل حروفها رقّةً وجمال وتحملنا معها لعالم السحر والخيال
فكثيرًا ما يختطفنا ضوء القمر وينسجُ بخيوطه الفضيّة آمالنا
فتخضع أحلامنا أمام حضرته وتحلّق في سمائه علّها تعود إلينا يومًا وهي واقع
السفر بين حروفك كان ممتعا، نتمنّى أن لا تحرمنا منه مجددا
بالتوفيق لك أخي
وأمسية طيبة
تحياتي




 
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