الأزرق الملكي
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ينام الطالع في الفضاء الشاسع
متمنياً أن يستيقظ الصباح على منى النجوم
يغني الشعور بشفاه السرور
فما عدت أعرف وهج الأوان
على مقاس الأحلام يسمو المقام
وسفن الأسرار تخفي بأعماقها كل الودائع
سال الحبر ووقع فوق سفح الصخور
فطارت حروفه كرفرفة الأوراق
العمر يأخذ منا تفاصيل الأيام
وفي منتهى السحر يملأ البوادي
يا باكي الشوق فينا أمل مغمور
فجمر الآهات يندثر و لا يدوم
كل القلوب لا يرى جمالها العذب
إلا من ينعم بدفئها الرقراق
سألت السماء أين نهاية علو الحلم
مترقبًا أن ينهال الجواب غزير
إلى متى مسعاي يهمس مرهفا
و أحيا بعيدُا عن ديار عهدتها .