تهنئة بالزواج وتقدير وعرفان

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,228
الإعجابات
61,272
النقاط
821
الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1



انه لشرف كبير لنا أن تكون الأم وابنتها معنا في اللمة الجزائرية
كيف لا وان قلنا أن الفتاة في أخلاقها وطيبتها مثل والدتها تماما
احترام كبير نكنه لهذه السيدة الفاضلة التي أنجبت بالفعل فتاة وامرأة أصيلة وعلى مدى سنوات قدمت للمة الكثير

غاليتي خالتي @Oum Loukmane أردنا مشاركتك فرحتك بزواج ابنتك حبيبتنا أختنا الطيبة الأستاذة @Lovely ღ smile ألف ألف مبارك حبيبتي ربي يهنيك ان شاءالله عقبال الذرية الصالحة يارب
خالتي العزيزة أم لقمان ربي يحفظهالك ويحفظلك عائلتك ويخليك تاج فوق روسهم





 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,991
الإعجابات
13,273
النقاط
1,601
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم


الف مبروك لاختنا @Lovely ღ smile
بارك الله لكما ، وجمع بينكما في خير
و مبروك على بنتك خالة @Oum Loukmane
ربي يطول في عمرك و تشوفي خيرهم
الف مبروك

فاصل-للزواج.gif
وشكرا لك
@السلطانة
على المبادرة الجميلة
 
faith8

faith8

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
#4
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,893
الإعجابات
14,642
النقاط
1,286
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#4
مزيان السعد حبيبتي نور والف مبروك وعقبال الذرية الصالحة وربي يدوم لمتنا ان شاء الله يلتحقو اطفالها باللمة كي ليوم ❤
 
Oum Loukmane

Oum Loukmane

:: عضو فعّال ::
#5
إنضم
22 ديسمبر 2014
المشاركات
2,199
الإعجابات
5,685
النقاط
621
العمر
48
الإقامة
تيارت
الجنس
أنثى
#5
مساء الورد على أهل اللمه لحرار
مشكوره حبيبتي على الموضوع
الله يهنيكم ويحفظكم كامل ويخلي أيامكم كلها افراح
 
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