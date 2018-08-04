تهنئة بالزواج وتقدير وعرفان

انه لشرف كبير لنا أن تكون الأم وابنتها معنا في اللمة الجزائرية

كيف لا وان قلنا أن الفتاة في أخلاقها وطيبتها مثل والدتها تماما

احترام كبير نكنه لهذه السيدة الفاضلة التي أنجبت بالفعل فتاة وامرأة أصيلة وعلى مدى سنوات قدمت للمة الكثير



خالتي العزيزة أم لقمان ربي يحفظهالك ويحفظلك عائلتك ويخليك تاج فوق روسهم غاليتي خالتي @Oum Loukmane أردنا مشاركتك فرحتك بزواج ابنتك حبيبتنا أختنا الطيبة الأستاذة @Lovely ღ smile ألف ألف مبارك حبيبتي ربي يهنيك ان شاءالله عقبال الذرية الصالحة ياربخالتي العزيزة أم لقمان ربي يحفظهالك ويحفظلك عائلتك ويخليك تاج فوق روسهم