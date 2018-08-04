الكشف عن تمثال مثير للجدل فى الجزائر بعد الانتهاء من ترميمه

كشف وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي، عن عودة تمثال عين الفوارة المجسد لامرأة عارية الى اسبق عهده.
وقال ميهوبي لحظة رفع الستار عنه إن تمثال عين الفوارة تعرض لتخريب أدانه أغلبية الجزائريين.
وتعرض هذا التمثال الذي يتوسط مدينة سطيف للتخريب منذ سبعة أشهر من طرف أحد الملتحين ليخضع بعدها إلى عملية ترميم.
وكان التمثال قد تعرّض لأضرار جسيمة بعد قيام أحد الأشخاص بتشويه أجزاء منه شهر ديسمبر / كانون الأول من السنة الماضية.
وفجرت هذه الحادثة العام الماضي نقاشا محموما لدى الجزائريين بين مؤيد لهذا الفعل بحجة أن التمثال “العاري” ينافي أعراف وتقاليد المجتمع الجزائري، وبين مدين لهذا التخريب باعتبار التمثال أحد أبرز المعالم الفنية والأثرية في سطيف والجزائر ككل.
وأودعت السلطات الجزائرية في وقت سابق المسمى “ع. عباس” والبالغ من العمر 34 سنة رهن الحبس بتهمة تخريب التمثال ليطلق سراحه بعدها، فيما دارت شكوك كثيرة حول قواه العقلية.
وقال ميهوبي لحظة رفع الستار عنه إن تمثال عين الفوارة تعرض لتخريب أدانه أغلبية الجزائريين.
وتعرض هذا التمثال الذي يتوسط مدينة سطيف للتخريب منذ سبعة أشهر من طرف أحد الملتحين ليخضع بعدها إلى عملية ترميم.
وكان التمثال قد تعرّض لأضرار جسيمة بعد قيام أحد الأشخاص بتشويه أجزاء منه شهر ديسمبر / كانون الأول من السنة الماضية.
وفجرت هذه الحادثة العام الماضي نقاشا محموما لدى الجزائريين بين مؤيد لهذا الفعل بحجة أن التمثال “العاري” ينافي أعراف وتقاليد المجتمع الجزائري، وبين مدين لهذا التخريب باعتبار التمثال أحد أبرز المعالم الفنية والأثرية في سطيف والجزائر ككل.
وأودعت السلطات الجزائرية في وقت سابق المسمى “ع. عباس” والبالغ من العمر 34 سنة رهن الحبس بتهمة تخريب التمثال ليطلق سراحه بعدها، فيما دارت شكوك كثيرة حول قواه العقلية.