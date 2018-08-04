عرض بيع متوفر 150 أورو بايسيرا مقابل 217 دج ccp فقط

بيانات المعاملة المالية
البائع
abdelhak-dz
المبلغ
150 ( EUR )
سعر البيع
217 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
abdelhak-dz

abdelhak-dz

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
14 فيفري 2009
المشاركات
36
الإعجابات
15
النقاط
3
العمر
28
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
متوفر للبيع 150 أورو بيسيرا
سعر البيع 217 دج للأورو الواحد السعر ثابت
أقل مبلغ للبيع هو 10 أورو
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ وتاريخ الدفع

يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال
مدة الحجز 24 ساعة
المصدر: صديق
العمولة: 00%
 

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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
977
الإعجابات
2,565
النقاط
151
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم ... جمعة مباركة للجميع و تقبل اللهم منا و منكم

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للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
abdelhak-dz

abdelhak-dz

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#3
إنضم
14 فيفري 2009
المشاركات
36
الإعجابات
15
النقاط
3
العمر
28
الجنس
ذكر
#3
وعليكم السلام شكرا على الموافقة
 
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