برنامج " تعليم الأطفال في المرحلة الإبتدائية "

ingénieur dz

ingénieur dz

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
1 جوان 2017
المشاركات
25
الإعجابات
32
النقاط
3
الإقامة
الجزائر
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته​
برنامج " تعليم الأطفال في المرحلة الإبتدائية " هو برنامج لتعليم الأطفال كل الأساسيات من حروف عربية ، نطق وكتابة كذلك الأرقام ويتفاعل مع البرنامج ويحتوي أيضا على العديد من الاساسيات مثل العلامات الرياضية والجمع والطرح والضرب والقسمة وجدول الجمع والضرب والألوان...............إلخ
والفيديو التالي على اليوتوب يوضح بعض محتويات البرنامج :
 
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