برنامج " تعليم الأطفال في المرحلة الإبتدائية "

ingénieur dz
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بسم الله الرحمن الرحيمبرنامج " تعليم الأطفال في المرحلة الإبتدائية " هو برنامج لتعليم الأطفال كل الأساسيات من حروف عربية ، نطق وكتابة كذلك الأرقام ويتفاعل مع البرنامج ويحتوي أيضا على العديد من الاساسيات مثل العلامات الرياضية والجمع والطرح والضرب والقسمة وجدول الجمع والضرب والألوان...............إلخ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
والفيديو التالي على اليوتوب يوضح بعض محتويات البرنامج :