بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته​

برنامج " تعليم الأطفال في المرحلة الإبتدائية " هو برنامج لتعليم الأطفال كل الأساسيات من حروف عربية ، نطق وكتابة كذلك الأرقام ويتفاعل مع البرنامج ويحتوي أيضا على العديد من الاساسيات مثل العلامات الرياضية والجمع والطرح والضرب والقسمة وجدول الجمع والضرب والألوان...............إلخوالفيديو التالي على اليوتوب يوضح بعض محتويات البرنامج :