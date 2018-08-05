مشاريع مسابقة الدكتوراه في الجامعات الجزائرية لمختلف التخصصات لسنة 2018 / 2019

تحية مباركة لجميع محبي ومتابعي اللمة الغالية أينما كانو

وأهلا سهلا بأعضائنا وزوارنا الكرام في موضوعي

أضع بين أيديكم مشاريع الدكتوراه التي تم فتح مناصبها في بعض الجامعات الجزائرية

وبإنتضار فتح بقية المناصب الدكتوراه في الجامعات الأخرى إن شاء الله

التسجيلات ستكون عبر الأنترنيت في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر بإذن الله

وتاريخ المسابقة يحدد لاحقا

بالتوفيق للجميع

وحي القلم





مشاريع الدكتوراه في المركز الجامعي مغنية والتخصصات المتاحة فيها :

مشاريع الدكتوراه في جامعة بلعباس وبعض المناصب المفتوحة فيها :

سأقوم بوضع لكم فيما بعد مشاريع الدكتوراه لجامعة بلعباس على صيغة pdf التي تحمل 4 صفحات فقط

مشاريع مسابقة الدكتوراه في جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي :

سأقوم بإذن الله بنشر في موضوعي هذا مشاريع مسابقة الدكتوراة لجميع التخصصات في مختلف الجامعات الجزائرية

إن تم فتح بقية المناصب المفتوحة لذاك بحول الله

دعواتكم إخوتي الكرام

بالتوفيق للجميع