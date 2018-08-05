مشاريع مسابقة الدكتوراه في الجامعات الجزائرية لمختلف التخصصات لسنة 2018 / 2019

وحي القلم

وحي القلم

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تحية مباركة لجميع محبي ومتابعي اللمة الغالية أينما كانو
وأهلا سهلا بأعضائنا وزوارنا الكرام في موضوعي
أضع بين أيديكم مشاريع الدكتوراه التي تم فتح مناصبها في بعض الجامعات الجزائرية
وبإنتضار فتح بقية المناصب الدكتوراه في الجامعات الأخرى إن شاء الله
التسجيلات ستكون عبر الأنترنيت في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر بإذن الله
وتاريخ المسابقة يحدد لاحقا
بالتوفيق للجميع
وحي القلم


مشاريع الدكتوراه في المركز الجامعي مغنية والتخصصات المتاحة فيها :


مسابقة الدكتوراه في المركز الجامعي مغنية.jpg

مشاريع الدكتوراه في جامعة بلعباس وبعض المناصب المفتوحة فيها :
سأقوم بوضع لكم فيما بعد مشاريع الدكتوراه لجامعة بلعباس على صيغة pdf التي تحمل 4 صفحات فقط




مسابقة الدكتوراه في بلعباس.jpg



مشاريع مسابقة الدكتوراه في جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي :



مسابقة الدكتوراه جامعة العربي بن مهيدي أم البرواقي.jpg




سأقوم بإذن الله بنشر في موضوعي هذا مشاريع مسابقة الدكتوراة لجميع التخصصات في مختلف الجامعات الجزائرية
إن تم فتح بقية المناصب المفتوحة لذاك بحول الله
دعواتكم إخوتي الكرام
بالتوفيق للجميع




 
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