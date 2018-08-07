الدراهم ...

لماذا سميت ((دراهم ))... بهذا الاسم

يحكى انه كان هناك صديقان يمشيان في الصحراء، وفي أثناء سيرهما تخاصما فصفع أحدهما الأخر... فتألم الصاحب لصفعة صاحبه فسكت ولم يتكلم، بل كتب على الرمل ((اليوم اعز اصحابي صفعني على وجهي)) وواصلا المسير ووجدا واحة ماء فقررا أن يستحما فيها... ولكن الذي انصفع وتألم من صاحبه غرق اثناء السباحة فانقذه صاحبه الذي صفعه، ولما أفاق من الغرق ابتسم ثم قام ونحت على الصخر ((اليوم اعز اصحابي انقذ حياتي)) فسأله صاحبه... عندما صفعتك كتبت على الرمل، لكن عندما انقذت حياتك من الغرق كتبت على الحجر ، فلماذا فابتسم واجابه... عندما يجرحنا من نحب علينا أن نكتب ماحدث على الرمل لتمسحها رياح التسامح والغفران ولكن عندما يعمل الحبيب شي رائع علينا أن ننحته على الصخر حتى يبقى في ذاكرة القلب حيث لا رياح تمحوه.

أما بالنسبة ... لماذا سميت((دراهم)) بهذا الاسم

والله ما ني عارف اعذروني

لكن اردت أن تقرؤوا هذه القصة لأنني اعرفكم تموتوا على الدراهم ...هههههه