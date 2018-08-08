عرض بيع متوفر 200 دولار بايونير مقابل 184 دج ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
abdelhak-dz
المبلغ
200 ( USD )
سعر البيع
184 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
abdelhak-dz

abdelhak-dz

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
14 فيفري 2009
المشاركات
50
الإعجابات
18
النقاط
3
العمر
28
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
متوفر للبيع 200 دولار بايونير PAYONEER
سعر البيع 184 دج للدولار الواحد
أقل مبلغ للبيع هو 50 دولار
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ وتاريخ الدفع

يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال
مدة الحجز 24 ساعة
المصدر: صديق
العمولة: 00%
 

المرفقات

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,480
الإعجابات
2,699
النقاط
1,001
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top