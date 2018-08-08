السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

متوفر للبيع 200 دولار بايونير PAYONEER

سعر البيع 184 دج للدولار الواحد

أقل مبلغ للبيع هو 50 دولار

يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:

اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ وتاريخ الدفع



يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال

مدة الحجز 24 ساعة

المصدر: صديق

العمولة: 00%