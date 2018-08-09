من أسماء الطعام;

الوليمة: الإطعام بمناسة العرس

العقيقة: الإطعام بمناسة مولود جديد

الوكيرة: الإطعام بمناسة الفراغ من بناء السكن

الوضيمة: الإطعام بمناسة العزاء

النقيعة: الإطعام بمناسة قدوم المسافر

الغديرة: الإطعام بمناسة ختان الغلام

الحذاقة: الإطعام بمناسة ختم القرآن الكريم

القِرى: الإطعام بمناسة قدوم الضيف

المأدبة: الإطعام بغير هذا من المناسبات.

وقد جمعها القاضي صدر الدين ابن العز الحنفي بالأبيات التالية:

أسامي الطعام اثنان من بعد عشرة ... سأسردها مقرونة ببيان

وليمة عرس ثم خُرس ولادة ... عقيقة مولود، وكيرة بان

وضيمة ذي موت، نقيعةُ قادم ... غدير أو إعذار ليوم ختان