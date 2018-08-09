الحكمة من تكرار رقم 7 في أعمال الحج

اخبر الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي جمهورية،مصر إن حجاج بيت الله الحرام يطوفون بالكعبة سبعة أشواط ويسعون بين الصفا والمروة سبعة أشواط ويرمون سبع جمرات.وأكمل عاشور، في لقائه على فضائية "الناس"، أن تكرار رقم سبعة في هذه المناسك كأنه رسالة بأن كل شوط أو حصوة يسد بابا من أبواب جهنم السبعة لقوله تعالى (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوم).والمح إلى أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي "انظروا يا ملائكتي إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق اشهدكم يا ملائكتي أنى قد غفرت لهم"