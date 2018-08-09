مجتمع يمشي بالمعكوس ؟

الفتى الحالم

الفتى الحالم

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
15 أفريل 2017
المشاركات
7
الإعجابات
12
النقاط
3
العمر
16
محل الإقامة
الجزائر
#1
السلام عليكم

اول موضوع لي هنا

عندنا مثل نستعملوه في منطقتنا شد انتباهي
يقول لك " راك معرس كي فلان " " راك تدير كيما دار فلان " المهم بشحال من صيغة
المهم سقسيت عليه وش دار

ذنبو الوحيد انو نهار عرسو جاب فرقة انشادية دينية

o_O

اين العيب في هذا ؟ :unsure:
كلنا نعرف ان سماع الأغاني محرم مطلقًا سواء في العرس أو غيره،

مجتمع يمشي بالمعكوس ولا لا ؟
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,411
الإعجابات
47,221
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم الاعتماد اخي
ومرحبا بك في منتدى واش راك تهدر
كان جميلا لو فصلت أكثر في موضوعك لكن لا بأس
وموضوعك في محله أصبحنا نشير بالأصابع لمن يتمسك بدينه
موضوع يحتاج لرد طويل ومفصل
لي عودة بحول الله درك بالهاتف يتعذر عليّ الرد كما يجب
تحياتي​
 
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