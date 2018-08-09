الفتى الحالم
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 15 أفريل 2017
- المشاركات
- 7
- الإعجابات
- 12
- النقاط
- 3
- العمر
- 16
- محل الإقامة
- الجزائر
السلام عليكم
اول موضوع لي هنا
عندنا مثل نستعملوه في منطقتنا شد انتباهي
يقول لك " راك معرس كي فلان " " راك تدير كيما دار فلان " المهم بشحال من صيغة
المهم سقسيت عليه وش دار
ذنبو الوحيد انو نهار عرسو جاب فرقة انشادية دينية
اين العيب في هذا ؟
كلنا نعرف ان سماع الأغاني محرم مطلقًا سواء في العرس أو غيره،
مجتمع يمشي بالمعكوس ولا لا ؟
اول موضوع لي هنا
عندنا مثل نستعملوه في منطقتنا شد انتباهي
يقول لك " راك معرس كي فلان " " راك تدير كيما دار فلان " المهم بشحال من صيغة
المهم سقسيت عليه وش دار
ذنبو الوحيد انو نهار عرسو جاب فرقة انشادية دينية
اين العيب في هذا ؟
كلنا نعرف ان سماع الأغاني محرم مطلقًا سواء في العرس أو غيره،
مجتمع يمشي بالمعكوس ولا لا ؟