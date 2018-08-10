معلقات سنة رابعة

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,296
الإعجابات
61,553
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

معلقات سنة رابعة بصيغة الوورد يمكنكم التحرير او الاضافة عليها.

1- التوقيت الاسبوعي
https://drive.google.com/open…
2-التوزيع السنوي
https://drive.google.com/open…
3-قائمة المشاريع
https://drive.google.com/open…
4-لائحة الاناشيد
https://drive.google.com/open…
5-لائحة القرآن الكريم
https://drive.google.com/open…
6-لائحة المحفوظات
https://drive.google.com/open…


بالتوفيق ان شاءالله لمن يحتاجها من الأساتذة والتلاميذ
 
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